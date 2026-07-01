Unibios: Διασυνοριακή συγχώνευση μεταξύ της Watera S.A. και της Watera International

Μετά την συγχώνευση η Unibios θα κατέχει το 87% της WATERA S.A.

Η Unibios ανακοινώνει ότι στις στις 30 Ιουνίου 2026, υπεγράφη συμφωνία διασυνοριακής συγχώνευσης των θυγατρικών της Watera International με έδρα το Λουξεμβούργο και Watera S.A. (εισηγμένη στο Euronext Growth Paris). Σημειώνεται ότι σήμερα η Unibios κατέχει 65% των μετοχών της Watera S.A. και το 70% της Watera International, ενώ εκτιμάται μετά την συγχώνευση η Unibios θα κατέχει το 87% της WATERA S.A.

Αυτή η συναλλαγή εξυπηρετεί τον στόχο του ομίλου να απλοποιήσει και να εξορθολογήσει τη διάρθρωση του. Εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων του στον τομέα της επεξεργασίας νερού και υγρών αποβλήτων σε μια ενιαία δομή εισηγμένη στο Euronext Growth Paris.

Η Συγχώνευση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου για την περαιτέρω διεθνή ανάπτυξη και επέκταση του ομίλου. Ειδικότερα, θα αναδείξει το πραγματικό μέγεθος του ομίλου και θα συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης του στην διεθνή αγορά.

Βασικοί όροι της συναλλαγής

Η συναλλαγή θα συνίσταται στη συγχώνευση με απορρόφηση της Watera International από την Watera S.A.

Σε αντάλλαγμα για την εισφορά όλων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της Watera International, οι μετοχές που κατέχει η Unibios, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της Watera International, θα ανταλλαγούν με νέες κοινές μετοχές της Watera S.A., σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής που προβλέπεται στη συμφωνία συγχώνευσης.

Η προτεινόμενη συγχώνευση εγκρίθηκε από τα διοικητικά συμβούλια της Watera S.A. και της Watera International στις 30 Ιουνίου 2026. Το συμφωνητικό της συγχώνευσης υπογράφηκε την ίδια ημέρα.

Με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον έλεγχο από ανεξάρτητο ελεγκτή ορισμένο από το αρμόδιο δικαστήριο, την έγκριση από τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων των δυο συγχωνευόμενων εταιριών, η Συγχώνευση θα τεθεί σε ισχύ αναδρομικά, από λογιστική και φορολογική άποψη, από την 1η Ιανουαρίου 2026.