ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Σήκωσε» κεφάλαια σε χρόνο ρεκόρ από διεθνή χαρτοφυλάκια για νέες επενδύσεις - Τα μεγάλα deals

Μέσα σε λίγα λεπτά υπερκαλύφθηκε το επιταχυνόμενο βιβλίο προσφορών προσελκύοντας ξένους ειδικούς/θεσμικούς επενδυτές και σχεδόν 660 εκατ. ευρώ. Σε νέες μεγάλες επενδύσεις πάνε τα νέα κεφάλαια της ΑΜΚ. Επίδειξη ισχύος από τον πανίσχυρο όμιλο κρίσιμων υποδομών. Τα μεγάλα projects και τα deals.

«Οργασμός»… επενδύσεων αλλά και εξασφάλισης χρηματοδοτικών κεφαλαίων που θα υποστηρίξουν projects πολλών δισ. ευρώ επικρατεί στον τομέα υποδομών – κατασκευών. Πριν καν καλά καλά «στεγνώσει το μελάνι» από τις ανακοινώσεις του ομίλου AKTOR για συνδυαστική χρηματοδοτική ενίσχυση ύψους 950 εκατ. ευρώ, τη «σκυτάλη» πήρε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που γνωστοποίησε χτες ΑΜΚ ύψους 500 εκατ. ευρώ μέσω accelerated book build, αντλώντας τελικά, σύμφωνα με πληροφορίες, ποσό κοντά στα 660 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως πέρυσι το φθινόπωρο είχαμε αποκαλύψει, προχώρησε τότε και σε ομολογιακή έκδοση μισού δισ. για επενδύσεις και επιχειρηματικές ράσεις αλλά και σε εξυπηρέτηση δανεισμού. (αντίστοιχο ποσό). Συνδυαστικά, επίσης, μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο και ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα έχει «σηκώσει» κοντά στο 1,15 δισ. ευρώ από την αγορά, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη ξένων και εγχώριων επενδυτών.

Χτες το «βιβλίο» μέσα σε ελάχιστο χρόνο καλύφθηκε με την συμμετοχή ισχυρών ξένων επενδυτών, με τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να επιλέγει το μοντέλο του accelerated book build και όχι της κλασσικής ΑΜΚ καθώς θεωρήθηκε δεδομένη, όπως και συνέβη, η παρουσία των funds, με εύκολο τρόπο (χωρίς την πιο μακρά διαδικασία μιας αύξησης κεφαλαίου). Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα σε 15 λεπτά καλύφθηκε το ποσό των 500 εκατ. και μέσα σε περίπου 2 ώρες προσφέρθηκε συνολικά ποσό άνω των 3 δισ. ευρώ (6 φορές κάλυψη).

Η μεγάλη προσφορά των κεφαλαίων ερμηνεύεται από την αγορά ως ένδειξη εμπιστοσύνης από τα διεθνή επενδυτικά κεφάλαια. Όπως λένε στην αγορά, ήταν μια κίνηση ουσίας αλλά και επίδειξης ισχύος ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ καταφέρνει να προσελκύσει διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον σε λίγες μόλις ώρες. Κάτι που συμβαίνει συνήθως σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις ιδίως στον τομέα υποδομών που δεν συνηθίζεται.

Τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν κατά βάση σε νέες επενδύσεις. Να σημειωθεί ότι χτες η μετοχή του ομίλου ήταν στα 44 ευρώ και άνω και σε κεφαλαιοποίηση άνω των 4,5 δισ. ευρώ, με την τιμή στην οποία γράφτηκαν οι ξένοι θεσμικοί να είναι κάπου στα 42,5 ευρώ, ήτοι μικρό discount σε σχέση με την τιμή κλεισίματος. Διατέθηκαν περί τις 15,5 εκατ. μετοχές με τους υφιστάμενους μετόχους να δέχονται μικρό dilution. Προφανώς, και ο κ. Περιστέρης θα έχει ποσοστό μικρότερο του 31,8% που περίπου κατείχε.

Πού πάνε τα λεφτά

Τα έσοδα από την Iδιωτική Tοποθέτηση αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική ευελιξία της εταιρείας και την ικανότητά της να αξιοποιεί επενδυτικές ευκαιρίες πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού της σχεδίου - ενισχύοντας έτσι τη θέση της ως κορυφαίου επενδυτή και διαχειριστή υποδομών με επενδυτική διαβάθμιση στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για να υποστηρίξει τη συνεχή επέκταση της πλατφόρμας υποδομών και παραχωρήσεών της, κυρίως στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα για τη χρηματοδότηση του προσδιορισμένου επενδυτικού της προγράμματος στους τομείς των μεταφορών, του ύδατος, της ενέργειας, και άλλων συναφών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων έργων παραχώρησης και ΣΔΙΤ πέραν του τρέχοντος επιχειρηματικού σχεδίου της.

Τόσο η εταιρεία όσο και ο κ. Γεώργιος Περιστέρης, ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχουν αναλάβει συνήθεις υποχρεώσεις δέσμευσης μετοχών (lock-up) για διάστημα 180 ημερών από την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Οι μεγάλες επενδύσεις 5 δισ. ευρώ…

Στην πρόσφατη Γ.Σ. του ομίλου, όπως μεταξύ άλλων είχε αναφέρει ο ισχυρός άνδρας της εισηγμένης, Γ. Περιστέρης, από το 2025 ολοκληρώθηκε η μετάβαση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από έναν κατασκευαστικό και ενεργειακό όμιλο σε ένα ευρύτερο ισχυρό «παίκτη» του τομέα υποδομών. Όπως επισήμανε, αυτό αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στα μεγέθη του 2025, όπου φάνηκε ότι το μεγαλύτερο μέρος των αποτελεσμάτων είναι πλέον καθαρά και προβλεπόμενα, με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, και δημιουργούν μετρήσιμες αξίες.

«Αυτό φαίνεται και στην πορεία της τιμής της μετοχής. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι θέσαμε τα θεμέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη σε αυτή την κατεύθυνση», ανέφερε. Κατά την ετήσια γενική συνέλευση, ο κ. Περιστέρης ανέφερε ότι ο όμιλος παράγει πλέον σταθερά και επαναλαμβανόμενα έσοδα μέσω της συμμετοχής του στις μεγαλύτερες παραχωρήσεις της χώρας, εξέλιξη που, όπως σημείωσε, αποτελεί αποτέλεσμα της στρατηγικής επιλογής να επενδύει διαχρονικά στις υποδομές. Υπενθύμισε μάλιστα και τα οφέλη για το Ελληνικό δημόσιο που εισέπραξε περίπου 5 δις από την παραχώρηση της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού στο πλαίσιο σχετικών διαγωνισμών.

«Χαρακτηριστικό μας είναι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Επιλέγουμε να μην αυξάνουμε αλόγιστα το μέρισμα, αλλά να επενδύουμε. Δεν χτίζουμε κάτι και φεύγουμε, δημιουργούμε αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας του γκρουπ. Όπως πρόσθεσε, τα κεφάλαια που εισέπραξε ο όμιλος από την πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή κατευθύνθηκαν σε νέες επενδύσεις και ήδη έχουν αποδώσει για τους μετόχους, ενώ εκτίμησε ότι θα συνεχίσουν να αποδίδουν και τα επόμενα χρόνια.

Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προωθεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ έχοντας, μάλιστα, μόνο τους τελευταίους 18 μήνες, διαθέσει περίπου 5,5 δισ. ευρώ για την απόκτηση της Αττικής Οδού και της Εγνατίας Οδού μέσα από σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες προσφέροντας σημαντικά έσοδα στα δημόσια ταμεία. Ενώ, έχει καταβάλει ένα ποσό της τάξεως λίγο λιγότερο από μισό δισεκατομμύριο σε διάφορα άλλου είδους εισφορές, φόρους κλπ..

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της ετήσια γενικής συνέλευσης των μετόχων, στο υφιστάμενο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το Σύστημα Αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό (IRC) ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), το αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης, ο αυτοκινητόδρομος Ε65, το βόρειο τμήμα του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί και παραδοθεί εντός Ιουλίου (εκτός απροόπτου). Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να συμμετάσχει σε όλα τα νέα έργα και τις παραχωρήσεις που θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα, όπως είναι οι επεκτάσεις της Αττικής Οδού και η αποσυμφόρηση του Κηφισού και παράλληλα υπό εξέταση βρίσκεται από τα στελέχη του και η περαιτέρω επέκταση στο εξωτερικό.

Και τα μεγάλα deals

Υπενθυμίζεται ότι μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει γνωστοποιήσει την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας (MoU) με την Airbus, με στόχο τη συνεργασία για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα σε τομείς όπως οι στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες, το deal με τον γερμανικό κολοσσό στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας, Rheinmetall, αλλά και την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΥΔΑΠ. Παράλληλα, ανάμεσα σε άλλα, προχώρησε στη σύναψη σημαντικών συμφωνιών στην Ουκρανία τόσο λίγο παλιότερα, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, όσο και πρόσφατα, καθώς η θυγατρική της TERNA SA υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με τη κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της χώρας, Naftogaz, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συμμετοχή του ελληνικού ομίλου σε έργα φυσικού αερίου, αποθήκευσης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών. Μένει, πλέον, να φανεί αν υπάρχουν και νέες συμφωνίες στον ορίζοντα.

Ανοδικά τα μεγέθη

Υπενθυμίζεται ότι στο α’ τρίμηνο 2026 ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εμφάνισε σταθερά και υγιή περιθώρια στην κατασκευή όπου το ανεκτέλεστο διαμορφώνεται στα επίπεδα των 8,8 δισ. ευρώ, δυναμική από τον τομέα παραχωρήσεων και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (adj.EBITDA) σε επίπεδο ομίλου κατά 22,4%, όπως και +45% για τις παραχωρήσεις.

Πιο συγκεκριμένα, τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 992,6 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η λειτουργική κερδοφορία (adj. EBITDA) του αυξήθηκε κατά 22,4%, φθάνοντας τα 165,9 εκατ. ευρώ, με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται στο 16,7% από 13,7% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τέλος, τα Προσαρμοσμένα Καθαρά Κέρδη των μετόχων ανήλθαν σε 34,6 εκατ., αυξημένα κατά 33,2%.

Η διαδικασία της κεφαλαιακής ενίσχυσης

Όπως έκανε χτες γνωστό ο όμιλος, ανέθεσε στις «Banco Santander, S.A.», «Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A.» και «Morgan Stanley Europe SE» ως Παγκόσμιους Συντονιστές και, από κοινού με την «AXIA Ventures Group Ltd.», ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, να ξεκινήσουν εκ μέρους της μια διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build) για την ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 0,57 ευρώ η καθεμία, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους περίπου 500.000.000 ευρώ.

Με την ολοκλήρωση και με βάση τα αποτελέσματα της διαδικασίας επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αναμένεται να εγκρίνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της έκδοσης των Νέων Μετοχών, με αποκλεισμό (κατάργηση) των δικαιωμάτων προτίμησης, με βάση την εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε δυνάμει της απόφασης της από 16.06.2026 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές που θα συμμετέχουν στη διαδικασία επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών (accelerated book build), μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία δεν αποτελεί δημόσια προσφορά, και σε κάθε περίπτωση υπό την επιφύλαξη των εφαρμοστέων εξαιρέσεων από τις ισχύουσες απαιτήσεις δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου.