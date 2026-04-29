ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Airbus: Mega deal με το «βλέμμα» σε στρατιωτικό δορυφόρο, Άμυνα - Γίνεται όμιλος «κρίσιμων υποδομών»

Η κοινή πορεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Airbus «βλέπει» στο πρόγραμμα SAFE και στον στρατιωτικό δορυφόρο των 400 εκατ. Πώς μετεξελίσσεται σε όμιλο «κρίσιμων υποδομών» από παραδοσιακό κατασκευαστή. Εστιάζει σε τεχνολογία, IoT, Άμυνα. Ψηφιακό χαρτοφυλάκιο άνω των 450 εκατ. Η συμφωνία με την Airbus της 20χρονης παρουσίας στην Ελλάδα.

Η χτεσινή ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για την υπογραφή μνημονίου συμφωνίας (MoU) με την Airbus, με στόχο τη συνεργασία για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα σε τομείς όπως οι στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μια απλή, νέα, συνεργασία του ισχυρότερου ομίλου υποδομών στην Ελλάδα με έναν «δυνατό» ξένο εταίρο.

Με τις δύο πλευρές προφανώς να «επιλέγουν» η μία την άλλη λόγω της ισχύος, της παρουσίας τους στις υποδομές και στην Ελλάδα (η Airbus «μετρά» ήδη 20 χρόνια), της εξειδίκευσης και του μεγέθους που έχουν.

«Κοιτάζουν» το πρόγραμμα SAFE και τον στρατιωτικό δορυφόρο

Επί της ουσίας, η συνεργασία των δύο πλευρών βάζει τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, μαζί με τον διεθνή κολοσσό, στον πυρήνα του σχεδιασμού για το έργο του στρατιωτικού τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου. Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε χθες, έρχεται σε μια συγκυρία όπου έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, αλλά δεν έχει ακόμη προκηρυχθεί ο διαγωνισμός.

Το έργο αφορά την ανάπτυξη ολοκληρωμένου συστήματος στρατιωτικών δορυφορικών επικοινωνιών (MILSATCOM), με προϋπολογισμό που εκτιμάται ότι προσεγγίζει τα 400 εκατ. ευρώ και έχει ενταχθεί στο εθνικό σχέδιο της Ελλάδας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE (Security Action for Europe), το οποίο εγκρίθηκε από το Ecofin τον Φεβρουάριο του 2026 (με συνολικά δάνεια άνω των 700 εκατ. για τη χώρα μας). Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται τόσο ο δορυφόρος όσο και η δημιουργία επίγειας υποδομής εθνικής ιδιοκτησίας, με σταθμούς ελέγχου και επικοινωνίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει η αναφορά ότι «η προσπάθεια ξεκινά με το Πρόγραμμα Στρατιωτικών Δορυφόρων», με την Airbus να «προσφέρει μια εξελιγμένη ευρωπαϊκή λύση που διασφαλίζει την ασφάλεια και την εθνική αυτονομία». Η διατύπωση αυτή παραπέμπει άμεσα στο υπό σχεδιασμό ελληνικό πρόγραμμα και δείχνει ότι οι δύο όμιλοι κινούνται έγκαιρα ενόψει της επόμενης φάσης. Μάλιστα, η επιδίωξη από ελληνικής πλευράς είναι μέρος του έργου να υλοποιηθεί στην Ελλάδα, με συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας και ανάπτυξη σχετικών υποδομών, στοιχείο που συνδέεται και με τη μεταφορά τεχνογνωσίας που περιγράφεται στο MoU.

Πώς μετεξελίσσεται ο κορυφαίος εγχώριος όμιλος «κρίσιμων υποδομών»

Σε κάθε περίπτωση, η «ανάγνωση πίσω από τις γραμμές» δείχνει πολλές… παραμέτρους. Σε πρώτη φάση, επιβεβαιώνει την τάση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, με ισχυρή παρουσία στη μακροπρόθεσμη διαχείριση στρατηγικών έργων σε κρίσιμους τομείς υποδομών, να μετεξελιχθεί σε όμιλο «κρίσιμων υποδομών», πέραν της κλασσικής παραδοσιακής δραστηριότητας του κατασκευαστή (δρόμοι, γέφυρες, σιδηρόδρομος κ.α.) και του παραχωρησιούχου, έναν «δρόμο» που ήδη έχει ανοίξει το γκρουπ. Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ πλέον έχει αποδείξει ότι δεν «σκέφτεται» με τη στενή έννοια του εργολάβου, αλλά «απλώνει αποτύπωμα» σε πλήθος εναλλακτικών ή συμπληρωματικών τομέων και δράσεων που σχετίζονται με κρίσιμες υποδομές (ενέργεια, έργα ανθεκτικότητας, ύδρευσης / άρδευσης, άμυνας, περιβάλλον, λιμένες, τεχνολογία κ.α.).

Το πεδίο «Άμυνας»

Επιπρόσθετα, και κυρίως αυτό, η συνεργασία αφορά σε ένα κρίσιμο πεδίο, όπως π.χ. των στρατιωτικών δορυφόρων και της άμυνας, ήτοι συνδέεται με θέματα εθνικής ασφάλειας με στόχο τη συνεργασία για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα σε τομείς όπως οι στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες και η ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών. Προφανώς το MoU αποτελεί κάτι σαν προάγγελο για τη δημιουργία ελληνικού δορυφόρου που θα εξυπηρετεί τηλεπικοινωνιακές αλλά και στρατιωτικές για την χώρα, θα έχει, λογικά, σχέση με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το πρόγραμμα «Safe». Με τον όμιλο να φέρεται έτσι κι αλλιώς να έχει δείξει ενδιαφέρον για τον αμυντικό τομέα.

Ο ψηφιακός «πόλος» και το IoT

Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σταδιακά μετατρέπεται και σε ψηφιακό – τεχνολογικό γκρουπ, «τρέχοντας» περί τις 10 επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 450 εκατ. ευρώ, από ΟΑΣΑ και ΟΣΕ έως το πρώτο υπερσύγχρονο κινητό μηχάνημα Χ-ray στην Ελλάδα για τον ψηφιακό έλεγχο και την καταγραφή του περιεχομένου φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων που διέρχονται από τις χερσαίες και λιμενικές πύλες εισόδου και εξόδου της χώρας.

Ενώ, και στους αυτοκινητοδρόμους του χαρτοφυλακίου του (Νέα και Κεντρική Οδός) έχει εγκαταστήσει έξυπνα συστήματα ελέγχου κυκλοφορίας και ανίχνευσης συμβάντων μέσω τεχνητής νοημοσύνης και IoT. Στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ φαίνεται να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στο τεχνολογικό – ψηφιακό κομμάτι, με το «βλέμμα» στο μέλλον, στις νέες τεχνολογίες και στην διαφοροποίηση δράσεων και εσόδων. Αλλωστε, η συνεργασία με τον κολοσσό της Airbus βασίζεται στον συνδυασμό της εκτεταμένης εμπειρίας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε σύνθετα έργα υποδομών, ενέργειας, περιβάλλοντος, ψηφιακής τεχνολογίας - IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων), με τις τεχνολογίες αιχμής και τη διεθνή τεχνογνωσία του διεθνούς γκρουπ. Η συνεργασία αυτή εδραιώνει την παρουσία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όχι μόνο στην ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνολογικών έργων, όπου ήδη υπάρχει κρίσιμη μάζα, αλλά και στην αγορά των δορυφόρων, μάλιστα (και) για στρατιωτικούς λόγους.

Η συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Airbus

Όπως ανακοινώθηκε χτες, το MoU ανάμεσα σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Airbus έχει στόχο τη συνεργασία για τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων στην Ελλάδα σε τομείς όπως οι στρατιωτικές δορυφορικές επικοινωνίες και η ανθεκτικότητα κρίσιμων υποδομών. Η σύμπραξη βασίζεται στον συνδυασμό της εκτεταμένης εμπειρίας του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε σύνθετα έργα υποδομών, ενέργειας, περιβάλλοντος, ψηφιακής τεχνολογίας - IoT (Διαδίκτυο των Πραγμάτων), με τις τεχνολογίες αιχμής και τη διεθνή τεχνογνωσία της Airbus.

Η σύμπραξη προκρίνει τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας και του τεχνολογικού τομέα, καθώς και τη μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας. Οι δύο Όμιλοι προσβλέπουν στην τόνωση της καινοτομίας και στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνογνωσίας, υποστηρίζοντας τη δημιουργία ενός εύρωστου και ανταγωνιστικού εθνικού οικοσυστήματος αναφορικά με την προστασία κρίσιμων υποδομών και την άμυνα. Η αρχή γίνεται με το πρόγραμμα στρατιωτικού δορυφόρου, όπου η Airbus προσφέρει ευρωπαϊκές λύσεις που εγγυώνται την ασφάλεια και την εθνική αυτονομία.

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της Airbus αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία μακροπρόθεσμων οφελών για την ελληνική βιομηχανία. Εναρμονίζεται πλήρως με το ευρύτερο όραμα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο σε τομείς ζωτικής σημασίας που ενισχύουν την εθνική ανθεκτικότητα και προάγουν την οικονομική ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, υποστηρίζει τον στόχο της Airbus για περαιτέρω ισχυροποίηση της, επί δύο δεκαετίες, παρουσίας της στην Ελλάδα. Οι δύο οργανισμοί επιδιώκουν να δημιουργήσουν νέες δυνατότητες, να ηγηθούν της τεχνολογικής προόδου και να έχουν σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η παρουσία της Airbus στην Ελλάδα

Σημειώνεται ότι η Airbus πρόσφατα ενίσχυσε την παρουσία της στην Ελλάδα με τη λειτουργία νέου γραφείου της στην Αθήνα. Στη σχετική ανακοίνωση του γαλλικού ομίλου την προηγούμενη εβδομάδα αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η νέα παρουσία του «θα αποτελέσει κόμβο για την υποστήριξη των κρίσιμων αποστολών πολιτικών, παραδημόσιων και στρατιωτικών φορέων σε ολόκληρη την Ελληνική Δημοκρατία».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Airbus αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της αεροπορικής διασυνδεσιμότητας στην Ελλάδα. Η Aegean Airlines αποτελεί συνεργάτη από το 2005, διαθέτοντας στόλο 70 αεροσκαφών της οικογένειας Airbus Α320. Παράλληλα, η SKY express έχει προσθέσει στον στόλο της 15 αεροσκάφη Airbus από το 2020. Από τις αρχές του 2000, η Airbus αποτελεί στρατηγικό εταίρο των ελληνικών στρατιωτικών και κρατικών υπηρεσιών.

Ο Ελληνικός Στρατός χρησιμοποιεί τα ελικόπτερα NH90 σε επιχειρήσεις αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, ειρηνευτικές και ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Η Πολεμική Αεροπορία διαθέτει στόλο δώδεκα (12) Super Puma για αποστολές Έρευνας και Διάσωσης (Search and Rescue – SAR), καθώς και Έρευνας και Διάσωσης Μάχης (Combat SAR).

Το Λιμενικό, το Πυροσβεστικό Σώμα και η Ελληνική Αστυνομία βασίζονται επίσης στην τεχνολογία της Airbus για κρίσιμες αποστολές δημόσιας ασφάλειας.

Στις 30 Απριλίου 2025, η Airbus υπέγραψε με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας συμφωνίαορόσημο για την προμήθεια οκτώ (8) ελικοπτέρων H215, με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος «Αιγίς», με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό των δυνατοτήτων αεροπυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας της χώρας.

Επιπλέον, η εταιρεία παρέχει προηγμένες δορυφορικές απεικονίσεις μέσω της συστοιχίας Pléiades-Neo, ενώ ηγείται της σύμπραξης με ελληνικές εταιρείες για την ανάπτυξη του μελλοντικού ευρωπαϊκού αεροσκάφους μεταφοράς φορτίων μεσαίου μεγέθους (FMTC).