Πίνδος: Οι επενδύσεις των 70 εκατ. ευρώ, η πρόσκληση στην Άρτα και η απάντηση-διάψευση

Τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη της Πίνδος, οι εξαγωγές και οι επενδύσεις. Η ανάγκη για συνεργασίες και η επόμενη μέρα για τον κλάδο της ελληνικής πτηνοτροφίας.

Νέο τοπίο «ξημερώνει» για τον κλάδο της ελληνικής πτηνοτροφίας μετά το mega deal της Νιτσιάκος - MHP SE, με τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων Πίνδος να επιλέγει να αντιδράσει σε αυτές τις εξελίξεις, μέσα από συνεργασίες. Συνεργασίες με κοινό όραμα και «μαγιά» το «επιμένουμε ελληνικά και συνεταιριστικά».

Όπως αποκάλυψε στους εκπροσώπους του Τύπου το μεσημέρι της Τρίτης η διοίκηση του Συνεταιρισμού Πίνδος, απευθύνει δημόσια πρόταση συνεργασίας με τον Συνεταιρισμό της Άρτας, με στόχο τη μέγιστη επίτευξη συνεργειών, σε επίπεδο παραγωγής, προμηθειών, διανομής, καθώς και στην αξιοποίηση οικονομιών κλίμακας.

Γιατί η Πίνδος θέτει θέμα συνεργασιών

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πίνδου, Ανδρέα Δημητρίου, η είσοδος ενός ισχυρού διεθνούς ομίλου στην ελληνική αγορά και δη της ουκρανικής MHP αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο. Όπως εξήγησε «η πώληση μιας ελληνικής εταιρείας σε ξένα κεφάλαια δεν μπορεί να αφήνει αδιάφορες τις ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου».

Η Πίνδος, με ηγετική θέση στον κλάδο της πτηνοτροφίας, με μερίδιο αγοράς που ξεπερνά το 30%, θεωρεί ότι η απάντηση πρέπει να είναι η ενίσχυση των ελληνικών και συνεταιριστικών σχημάτων, με συνεργασίες που μπορούν να ξεκινήσουν από πρακτικά πεδία και να εξελιχθούν σταδιακά.

Τι απαντά ο Συνεταιρισμός Άρτας

Η πρόταση της Πίνδου για συνεργασία προκάλεσε την αντίδραση του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Άρτας, ο οποίος με επίσημη ανακοίνωσή του κατέστησε σαφές ότι «δεν έχει εισέλθει σε οποιαδήποτε συζήτηση με τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Ιωαννίνων Πίνδος».

Όπως αναφέρεται ρητώς, ο Συνεταιρισμός Άρτας «δεν έχει πρόθεση ή και ανάγκη και δεν προσανατολίζεται σε οποιαδήποτε συγχώνευση». Παράλληλα, αφήνει αιχμές για τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι δηλώσεις από την πλευρά της Πίνδου, αναφέροντας ότι «ο χρόνος και ο τρόπος μας προβληματίζει».

Ο Συνεταιρισμός Άρτας σημειώνει επίσης ότι, χωρίς προηγούμενη συνάντηση, συζήτηση ή συνεννόηση, οι προτάσεις συνεργασίας από την πλευρά της Πίνδου «προφανώς δεν εξυπηρετούν αναγκαιότητες» του ίδιου ούτε εκφράζουν τις προθέσεις του. Μάλιστα, αναφέρει ότι εξετάζει την πιθανότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη για τη «διασπορά κάθε αναληθούς είδησης».

Οι επενδύσεις της Πίνδος και το όραμα ως το 2030

Η Πίνδος δρομολογεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο συνολικού ύψους 70 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, που εστιάζει στην ανάπτυξη της παραγωγικής δυνατότητας, στην καινοτομία, στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

Το επενδυτικό πλάνο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Την κατασκευή νέου, υπερσύγχρονου εκκολαπτηρίου.

Την επέκταση των γραμμών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοσφαγείου.

Την δημιουργία νέων πτηνοτροφικών μονάδων

Την ψηφιοποίηση της παραγωγής και των διαδικασιών

Την κατασκευή μονάδας βιοαερίου 2MW και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας

Οι επενδύσεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ήταν συνολικού προϋπολογισμού 12.144.362,52 ευρώ, εκ των οποίων 5.282.356,63 ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επενδύσεις αφορούσαν στη δημιουργία νέων κτηριακών υποδομών, τη δημιουργία νέων κέντρων διανομής, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό του πτηνοσφαγείου, τον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου υποπροϊόντων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αναβάθμιση του στόλου οχημάτων.

Το ισχυρό 2025

Η Πίνδος σημείωσε ένα δυνατό 2025. Οι ισχυρές οικονομικές επιδόσεις τη συγκαταλέγουν στην πρώτη πεντάδα των μεγαλύτερων βιομηχανιών τροφίμων της χώρας, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική αγροδιατροφική παραγωγή. Ο κύκλος εργασιών για το 2025 ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των 414,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική οργανική ανάπτυξη ύψους 10,6%, σε σχέση με τα 374,4 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Παράλληλα, τα λειτουργικά κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν σε 33,7 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 10,5%, με το σχετικό περιθώριο κερδοφορίας να διαμορφώνεται σε 8,2%, επιβεβαιώνοντας την ικανότητα του Συνεταιρισμού να επιτυγχάνει με συνέπεια λειτουργική αποδοτικότητα και ορθολογική συγκράτηση του κόστους, παρά τις προκλήσεις της αγοράς. Τα καθαρά κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 21,8 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,0% σε ετήσια βάση.

Επιπρόσθετα, η χρηματοοικονομική διάρθρωση του συνεταιρισμού παρέμεινε ισχυρή. Τα κεφάλαια και αποθεματικά ανήλθαν σε 94,8 εκατ. ευρώ, με τον συνολικό δανεισμό να διαμορφώνεται σε 16,8 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση που κατά την τελευταία τριετία ανήλθε σε 54,2εκατ. ευρώ.

Οι εξαγωγές

Την ίδια ώρα, η εξαγωγική δραστηριότητα της Πίνδος συνέχισε να ενισχύεται και το 2025, με συνολικό τζίρο που ανέρχεται στα 16,1 εκ. καταγράφοντας αύξηση 24,1% σε σχέση με το 2024. Σήμερα, τα προϊόντα της Πίνδος που εξάγονται, αντιπροσωπεύουν το 10% των παραγόμενων προϊόντων κρέατος κοτόπουλου και διατίθενται σε επιλεγμένες αγορές των Βαλκανίων, της Κύπρου, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, του Ηνωμένου Βασιλείου, χωρών της Αφρικής, καθώς και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι). Η περαιτέρω διεύρυνση της διεθνούς παρουσίας του συνεταιρισμού αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα και για το 2026, με στόχο την ενίσχυση των εξαγωγών και την ανάπτυξη νέων αγορών.

Παράλληλα, η Πίνδος στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη της κατηγορίας προϊόντων Ready to Eat, διαθέτοντας πλέον μια πλούσια γκάμα προϊόντων καθώς και στην ενίσχυση της παρουσίας της στο κλάδο HoReCa μέσω προϊόντων γύρου, τομείς που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Συνεταιρισμού παρουσιάζουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης.

600 παραγωγοί και 1.700 εργαζόμενοι

Καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής του συνεταιρισμού διαδραματίζουν οι άνθρωποί του, οι 600 παραγωγοί και οι 1.700 εργαζόμενοι. Γι’ αυτό και δίνεται η ευκαιρία ώστε η ανάπτυξη αυτή να επιτευχθεί μέσω της μεγαλύτερης συμμετοχής και πιο συγκεκριμένα:

Οι συνεργαζόμενοι παραγωγοί εντάσσονται σταδιακά στην οικογένεια της Πίνδος και αποκτούν ιδιότητα μέλους μετά από πενταετή συνεργασία.

Δίνεται η δυνατότητα σε στελέχη και εργαζομένους, με δεκαετή προϋπηρεσία στην Πίνδος να δημιουργήσουν πτηνοτροφικές μονάδες και να γίνουν μέλη του Συνεταιρισμού.

Εντάσσονται συνέταιροι 4ης γενιάς μέσω της συνεταιριστικής μερίδας οικογενειακής μορφής

Με οδηγό την βιώσιμη ανάπτυξη και την υπευθυνότητα, ο Συνεταιρισμός για την χρήση του 2025 απασχολούσε 1.600 εργαζόμενους, αυξημένους κατά 100 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ενώ για το 2026 το νούμερο ανέρχεται ήδη στους 1.700 εργαζόμενους. Τα χρήματα για αμοιβές προσωπικού σημείωσαν αύξηση πάνω από 4,4 εκατ. και ανήλθαν στα 41,1 εκατ. ευρώ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, αύξηση παρουσίασαν και οι απολαβές των παραγωγών, με το εν λόγω εισόδημα να ανέρχεται σε 40,4 εκατ. από 36,9 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση 11,6%.

Οι νεοεισερχόμενοι υπάλληλοι ξεκινούν με μισθό 1.000 ευρώ, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι με αποδοχές κάτω των 1.500 ευρώ λαμβάνουν επιπλέον 50 ευρώ κάθε μήνα. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν εντός της χρήσης επιπρόσθετα μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των εργαζομένων, όπως η χορήγηση διατακτικών καρτών για αγορές ύψους 132 ευρώ μηνιαίως και έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις ύψους 250 ευρώ την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Με 68 χρόνια ιστορία…

Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Πίνδος» ιδρύθηκε το 1958 από επτά πρωτοπόρους παραγωγούς με έδρα το Ροδοτόπι Ιωαννίνων.

Κινητήριος δύναμή του είναι οι περισσότεροι από 600 πτηνοτρόφοι του, ενώ διαθέτει υπερσύγχρονες υποδομές και πλήρως καθετοποιημένη παραγωγή, ακολουθώντας τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Πίνδος παράγει τα προϊόντα της στην περιοχή των Ιωαννίνων, όπου το καθαρό νερό της περιοχής συμβάλλει στην υψηλή ποιότητα του κοτόπουλου, ενώ οι πτηνοτροφικές μονάδες βρίσκονται κοντά σε προστατευόμενες περιοχές.

Σήμερα, συντηρεί πάνω από 1.700 θέσεις εργασίας, ενώ τα προϊόντα της βρίσκονται σε όλα τα σούπερ μάρκετ της χώρας.