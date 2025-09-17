Την επόμενη εβδομάδα, από την προσεχή Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 25 του μήνα θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά. Από 243,8 εκατ. σε χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και εξόφληση δανεισμού. Ηγετική θέση σε παραχωρήσεις και κατασκευή, πώς προχωρούν επενδύσεις.

Την επόμενη εβδομάδα, από την προσεχή Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 25 του μήνα θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά για τη συμμετοχή στην εταιρική ομολογιακή έκδοση έως 500 εκατ. ευρώ, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές, ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης 1.000 ευρώ, που δρομολογεί ο ισχυρότερος όμιλος υποδομών, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, όπως και χτες ανέφερε η στήλη BackStory.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. προγραμματίστηκε για τις 30 Σεπτεμβρίου 2025. Χτες, η εισηγμένη ενημέρωσε για τις διαδικασίες με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει το σχετικό ενημερωτικό δελτίο. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι οι Alpha Bank, Piraeus Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, ανάδοχοι της δημόσια προσφοράς οι Optima, Euroxx και σύμβουλοι της έκδοσης οι Alpha, Piraeus. Εάν το ΚΟΔ δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 350.000.000 ευρώ, η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου θα ματαιωθεί.

Βάσει του Ενημερωτικού, αλλά και όπως έχουμε αναφέρει, τα κεφάλαια θα πάνε σε επενδύσεις – επιχειρηματικές δράσεις κατά ποσό έως σχεδόν 243 εκατ. ευρώ αλλά και σε εξυπηρέτηση δανεισμού. (αντίστοιχο ποσό).

Που θα πάνε τα κεφάλαια

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 500 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 12,3 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., όπου προβλέπεται) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια. Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 487,7 εκατ. και θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:

(Α) Ποσό έως 243,85 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 - 29.09.2032 για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και Θυγατρικών, ή/και άλλων εταιρειών ή κοινοπραξιών στις οποίες συμμετέχει η Εκδότρια ή/και εταιρείες του Ομίλου, στις οποίες θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού, κατά τα αναφερόμενα κατωτέρω σε (α) υφιστάμενα ή/και νέα έργα υποδομής ή/και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων που υλοποιούνται ή/και αναλαμβάνονται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή/και ΣΔΙΤ, ή/και επενδύσεων που εμπίπτουν στους κλάδους των μεταλλευτικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων και των ακινήτων (ενδεικτικά, τα ως άνω έργα ενδέχεται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες σήραγγες, έργα ΑΠΕ, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ύδρευσης και άρδευσης, έργα αμυντικών υποδομών, έργα διαχείρισης απορριμμάτων, έργα κυκλικής οικονομίας και κοινωνικών υποδομών, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων ή άλλα έργα συναφούς αντικειμένου με τα ανωτέρω) και (β) απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορά εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους αντίστοιχους ή/και συναφούς αντικειμένου με κλάδους στους οποίους ήδη δραστηριοποιούνται η Εταιρεία ή/και οι Θυγατρικές ή/και άλλες εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία ή εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που αναφέρονται στην υπό (α) ανωτέρω παράγραφο. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Α) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση.

(Β) Ποσό έως 243,85 εκατ. ευρώ, κατά το χρονικό διάστημα 30.09.2025 – 29.09.2032, για την εξόφληση δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών, στις οποίες τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν μέσω αύξησης κεφαλαίου ή/και δανεισμού. Διευκρινίζεται ότι το ΚΟΔ δεν θα χρησιμοποιηθεί για αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού που έχει δοθεί από τους Συμβούλους Έκδοσης, Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και Αναδόχους. Κεφάλαια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την υπό (Β) χρήση, θα δύναται να χρησιμοποιηθούν, κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μέχρι την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου - σύμφωνα με την υπό (Α) χρήση.

Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν κατ’ αρχήν αναλογικά (pro rata) για τους σκοπούς που αναφέρονται ανωτέρω, με την επιφύλαξη τυχόν αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Όπως επίσης αναφέρεται, «σημειώνεται ότι αναφορικά με τις συμφωνίες χρηματοδότησης, το 90% περίπου των συνολικών χρηματοδοτικών συμβάσεων του Ομίλου ύψους €4,4 δισ. κατά την 31.12.2024 περιλαμβάνει ρήτρες, με το 76% αυτών να αφορά σε χρηματοδοτήσεις άνευ αναγωγής στη μητρική εταιρεία του Ομίλου (project finance – τομέας παραχωρήσεων) οι οποίες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα από τις χρηματοροές των ίδιων των έργων μέσω δεσμευμένων λογαριασμών και μηχανισμών κατανομής ρευστότητας, χωρίς crosscollateralisation μεταξύ των θυγατρικών εταιρειών της Εκδότριας και διάρκεια αποπληρωμής αντίστοιχη με τη διάρκεια της αντίστοιχης παραχώρησης. Ενδεικτικά το δάνειο της Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση €2.675 εκατ. (αποτελεί ποσοστό άνω του 75% από τα συνολικά project finance facilities) έχει συνολική διάρκεια 22 έτη».

Ανοδικά μεγέθη, μεγάλες επενδύσεις

Όπως πρόσφατα αναφέραμε, η ισχυρή αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας και του EBITDA margin, οι «υψηλές πτήσεις» στον τομέα Παραχωρήσεων, αλλά και στην Κατασκευή, με μεγάλα και διατηρήσιμα επίπεδα κερδοφορίας, το ανεκτέλεστο των 6,3 δισ. ευρώ, αλλά και το «δυνατό» χρηματοοικονομικό προφίλ με ταμειακά διαθέσιμα σχεδόν 1,5 δισ. ευρώ και καθαρό δανεισμό με αναγωγή (Προσαρμοσμένο Καθαρό Χρέος της Μητρικής εταιρείας) στα 117 εκατ. ευρώ, αποτελούν βασικούς «πυλώνες» του ομίλου που ανακοίνωσε προ ημερών τις οικονομικές επιδόσεις του πρώτου 6μήνου 2025.

Ως γνωστόν, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προωθεί μεγάλες επενδύσεις, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ (παραχώρηση Κίσσαμος - Χανιά - Ηράκλειο σχεδόν 2 δισ. ευρώ), η Εγνατία Οδός (αναμένεται να παραλάβει τη σύμβαση τέλη 2025 - αρχές 2026), το νέο αεροδρόμιο στην Κρήτη (Καστέλι) με ορίζοντα λειτουργίας αρχές 2028, προφανώς το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό - IRC (με HardRock, επένδυση 1,5 δισ. ευρώ είναι ήδη σε εξέλιξη εργασίες) κ.α., ενεργειακές μπίζνες, ενώ έχει αναλάβει πλήθος συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ (οδικές, φράγματα/αρδευτικά/ύδρευσης, μονάδες αποβλήτων κ.α.). Παράλληλα, έχει αποκτήσει πλήθος συμβάσεων - συμβολαίων σε δημόσια (π.χ. οδικά, σιδηρόδρομο κ.α.) ή ιδιωτικά έργα (π.χ. το The Ellinikon Mall στο Ελληνικό κ.α.), στον ΔΑΑ κ.α., εκτινάσσοντας το ανεκτέλεστο σε επίπεδα ρεκόρ, άνω των 6 δισ. ευρώ (ποσοστό άνω του 50% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του ομίλου διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο).

Προφανώς, το «πακέτο» των παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ (Αττική Οδός, Νέα - Κεντρική Οδός κ.α.), αλλά και των προς ανάληψη ή υπογραφή συμβάσεων προσεχώς θα μεγαλώνει ή έστω ανανεώνεται με νέα έργα, ενώ θα ωριμάζουν οι επενδύσεις.

Ισχυρός κατασκευαστικός τομέας

Το συμβασιοποιημένο προς εκτέλεση αντικείμενο κατά την 30.06.2025, ανέρχεται σε 6,3 δισ. ευρώ (και επιπλέον 2,9 δισ. ευρώ βρίσκονται προς υπογραφή), το οποίο αναλύεται σε 70% Ελληνικό Δημόσιο, φορείς Ελληνικού Δημοσίου και επενδύσεων σε έργα Παραχωρήσεων - ΣΔΙΤ, σε 27% ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και σε 3% εκτελούμενα έργα στο εξωτερικό. Η δραστηριότητα των κατασκευών, που διενεργείται κυρίως μέσω του ομίλου της ΤΕΡΝΑ, αντιπροσωπεύει το 42,0% και 40,7% και το 41,6% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για τη χρήση 2023, 2024 και για την περίοδο 01.01-30.06.2025 αντίστοιχα. Επιπλέον, η δραστηριότητα των κατασκευών αντιπροσωπεύει το 32,2%, το 32,1% και το 28,1% του Προσαρμοσμένου ΕBITDA του Ομίλου για τη χρήση 2023, 2024 και για την περίοδο 01.01-30.06.2025 αντίστοιχα.

Μέρος της δραστηριότητας του Ομίλου, ιδίως στο κομμάτι των κατασκευαστικών έργων, αναπτύσσεται μέσω συμμετοχών εταιρειών του Ομίλου σε κοινοπραξίες με άλλες εταιρείες. Κατά την 30.06.2025, περίπου το 23,5% των έργων εκτελούνται από κοινοπρακτικά σχήματα στα οποία συμμετέχει ο Όμιλος (πηγή: Εταιρεία). Το συνολικό κοινοπρακτικό ανεκτέλεστο κατά την 30.06.2025 ανέρχεται σε €1,48 δισ., εκ των οποίων περίπου €624 εκατ. αφορούν την εκτέλεση από τον Όμιλο.

Ηγετική θέση σε Παραχωρήσεις

Ο Όμιλος έχει ισχυρή παρουσία στη χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία έργων παραχώρησης και αυτό/συγχρηματοδοτούμενων έργων. Διαχειρίζεται και αναπτύσσει ένα εκτεταμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων σε διαφορετικά στάδια, το οποίο περιλαμβάνει κατηγορίες έργων όπως οδικοί άξονες και αυτοκινητόδρομοι, αερολιμένες, τουριστικές και ψυχαγωγικές υποδομές, λιμενικές εγκαταστάσεις και υποδομές για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

Το συνολικό χαρτοφυλάκιο αυτοκινητοδρόμων του Ομίλου, μετά και την ένταξη της «Εγνατίας Οδού», συμπεριλαμβανομένων των παραχωρήσεων του «Β.Ο.Α.Κ.» και της «Αττικής Οδού», θα προσεγγίζει τα 2.000 χλμ., ήτοι από τα μεγαλύτερα χαρτοφυλάκια αυτοκινητοδρόμων στη χώρα κι ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυνατότητα του Ομίλου να παράγει σημαντικά, σταθερά κι επαναλαμβανόμενα έσοδα σε βάθος χρόνου.

Σημειώνεται ότι η εκκίνηση της περιόδου παραχώρησης για το έργο «Εγνατίας Οδού» αναμένεται το 4ο τρίμηνο 2025, ενώ η κατασκευαστική περίοδος για το έργο «Β.Ο.Α.Κ.» εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει έως το τέλος του 2025 με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τη πενταετία. Πέραν των αυτοκινητόδρομων, ο Όμιλος έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις σε λοιπές υποδομές όπως η συμμετοχή με ποσοστό 32,46% στην εταιρεία παραχώρησης «Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης» (μέσω της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Καστέλι Μ.Α.Ε.), έργο που βρίσκεται υπό κατασκευή και αναμένεται να ξεκινήσει η λειτουργία του εντός του 2028, καθώς και η συμμετοχή με ποσοστό 49% στην εταιρεία παραχώρησης «IRC Ελληνικού Α.Ε.», έργο που βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2028.

Σημειώνεται ότι ο κλάδος των παραχωρήσεων αντιπροσωπεύει το 10,4% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για τη χρήση 2024 και το 13% για το α’ εξάμηνο 2025 αντίστοιχα, ενώ αντιπροσωπεύει το 50,8% του Προσαρμοσμένου ΕBITDA του Ομίλου για τη χρήση 2024 και το 52,5% του Προσαρμοσμένου ΕBITDA του Ομίλου για το α’ εξάμηνο 2025, βάσει της ανακοίνωσης της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι στον λογαριασμό «Απαιτήσεις από αποζημιώσεις έργων παραχώρησης», την 31.12.2024 ποσό €50.498 χιλ. περιλαμβάνει αποζημιώσεις ποσού €36.796 χιλ. που αφορούν σταθμούς διοδίων οι οποίοι δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία με ευθύνη του Δημοσίου, ενώ το υπόλοιπο ποσό €13.702 χιλ. αφορά απαιτήσεις λοιπών αποζημιώσεων Δημοσίου των έργων παραχώρησης της Νέας Οδού και του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας.

Η περίοδος παραχώρησης για την «Εγνατία Οδό» και τον «Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης - Β.Ο.Α.Κ.» (Τμήμα Χανιά – Ηράκλειο), αναμένεται να εκκινήσει όταν πληρωθούν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές συμβάσεις, ενώ τα έργα Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Integrated Resort Complex Ελληνικού, βρίσκονται σε κατασκευαστική περίοδο. Τα προαναφερόμενα έργα, αναμένεται να συνεισφέρουν σημαντικά στα έσοδα του Ομίλου στο μέλλον και ως εκ τούτου, τυχόν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων αυτών μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τα αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές του Ομίλου.

Για το έργο «Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Τμήματος Χεσόνησος - Νεάπολη, με ΣΔΙΤ», όπου η διάρκεια της σύμβασης είναι τριάντα (30) έτη από την Ημερομηνία Υπογραφής, αναφέρεται ότι «το έργο, συνολικού μήκους 22 χλμ, βρίσκεται σε στάδιο κατασκευής και η ολοκλήρωσή του εκτιμάται το 2028. Το συνολικό κατασκευαστικό κόστος εκτιμάται σε 240,4 εκατ. ευρώ». Για την παραχώρηση του ΒΟΑΚ η εκκίνηση εργασιών προβλέπεται για το τέλος του 2025, περίοδος που εκτιμάται και η ανάληψη της Εγνατίας Οδού. Σημειώνεται επίσης ότι η θυγατρική ΤΕΡΝΑ υπέγραψε την 29.03.2024 σύμβαση με την παραχωρησιούχο για τη μελέτη και κατασκευή του έργου της παραχώρησης ποσού 650,2 εκατ. ευρώ για την περίοδο επικείμενων εργασιών (πρώτη 5-ετία), αναλαμβάνοντας και το σύνολο των εργασιών βαριάς συντήρησης για όλη την περίοδο παραχώρησης. Η ολοκλήρωση του τμήματος από Α/Κ Καλαμπάκας έως Α/Κ Εγνατίας, συνολικού μήκους 45,5 χλμ., του Ε 65 έχει παραταθεί μέχρι την 30.03.2026.

Για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το έργο βρίσκεται σε κατασκευαστική περίοδο. Το ποσοστό προόδου της κατασκευής κατά τον Ιούνιο 2025 προσεγγίζει το 46,7%, τόσο για το αρχικό κατασκευαστικό αντικείμενο όσο και για τις συμπληρωματικές εργασίες.

Τα ακίνητα

Στο real estate ο Όμιλος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία συνολικής λογιστικής αξίας 130 εκατ. ευρώ κατά την 31.12.2024, σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων (α) ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (ποσού 11 εκατ. ευρώ τα οποία αφορούν κυρίως γραφειακούς χώρους) και (β) επενδυτικά ακίνητα (ποσού 70 εκατ. ευρώ) (εμπορικά κέντρα, βιομηχανικά πάρκα, πάρκα αναψυχής, ξενοδοχεία, οικόπεδα και αγροτεμάχια σε τουριστικές περιοχές).

Οι οικοπεδικές εκτάσεις αποτελούν το 80% του χαρτοφυλακίου και βρίσκονται στρατηγικά τοποθετημένες σε διαφορετικές περιοχές. Κατά την διάρκεια της χρήσης 2024, ο Όμιλος προχώρησε σε (α) επιλεκτικές πωλήσεις ακινήτων, (β) επανασχεδιασμό των χρήσεων σε ακίνητα που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο εσόδων τους, με σκοπό την επίτευξη μέγιστων εσόδων από την κάθε επένδυση, (γ) σχεδιασμό νέων αναπτύξεων, όπως η Αργολική Ριβιέρα, και (δ) εμπορική αξιοποίηση των ακινήτων που έχουν ή πρόκειται να περιέλθουν στον όμιλο μέσα από συμβάσεις παραχώρησης.