Η μεγαλύτερη τριμηνιαία «βουτιά» από το 2020 για το πετρέλαιο

Για τον μήνα, το Brent απώλεσε 21% τον Ιούνιο, μετά από πτώση περίπου 19% τον Μάιο. Το Brent απώλεσε περίπου 38% το δεύτερο τρίμηνο, μετά από άνοδο 94% το πρώτο τρίμηνο.

Tη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση του από την πανδημία COVID-19 στις αρχές του 2020 «κλείδωσε» την Τρίτη το πετρέλαιο, με τους επενδυτές να εξετάζουν το συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν στη Ντόχα εν μέσω της τεταμένης εκεχειρίας στον πόλεμο. Τα futures του Brent έχασαν 23 σεντς, ή 0,3%, στα 72,92 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε 1,25 δολάρια, ή 1,8%, στα 69,50 δολάρια το βαρέλι.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent παράδοσης Αυγούστου έληξαν την Τρίτη και θα αντικατασταθούν από το συμβόλαιο του Σεπτεμβρίου, το οποίο διαπραγματεύεται περίπου στα 73,31 δολάρια το βαρέλι. Και τα δύο σημεία αναφοράς είναι κοντά σε προπολεμικό χαμηλό, δηλαδή σημείο που διαπραγματεύονταν στις 27 Φεβρουαρίου, την ημέρα πριν από την έναρξη των επιθέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, όταν το Brent έκλεισε στα 72,48 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 67,02 δολάρια.

Το Brent μετρά απώλειες για 13 συνεχόμενες ημέρες και το WTI για 11 συνεχόμενες ημέρες. Για τον μήνα, το Brent απώλεσε 21% τον Ιούνιο, μετά από πτώση περίπου 19% τον Μάιο. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση του από την πτώση ρεκόρ του 55% τον Μάρτιο του 2020 λόγω της καταστροφής της ζήτησης λόγω COVID. Το Brent απώλεσε περίπου 38% το δεύτερο τρίμηνο, μετά από άνοδο 94% το πρώτο τρίμηνο.

Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση από την πτώση ρεκόρ 66% το πρώτο τρίμηνο του 2020. Η αύξηση 94% του περασμένου τριμήνου ήταν η υψηλότερη από τότε που τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης εκτοξεύτηκαν κατά ρεκόρ 142% το τρίτο τρίμηνο του 1990. Στις ΗΠΑ, η παραγωγή αργού πετρελαίου αυξήθηκε σε μηνιαίο ρεκόρ 13,93 εκατ. βαρελιών την ημέρα τον Απρίλιο, καθώς οι παραγωγοί αύξησαν την παραγωγή ως απάντηση στις υψηλότερες τιμές πετρελαίου λόγω του πολέμου στο Ιράν.

«Δεν θα έλεγα ότι η αγορά έχει τιμολογήσει ένα ασφάλιστρο κινδύνου, αλλά τα πλοία που είχαν προηγουμένως ακινητοποιηθεί, τώρα επέστρεψαν στην κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ, δημιουργώντας ένα προσωρινό κύμα νέας προσφοράς», υπογράμμισε ο αναλυτής της UBS, Τζιοβάνι Σταουνόβο. Παράλληλα, η Morgan Stanley υπολογίζει ένα σιωπηρό πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου ύψους 4,8 εκατ. βαρελιών την ημέρα το 2027.

Οι κορυφαίοι απεσταλμένοι των ΗΠΑ που έχουν φτάσει στη Ντόχα δεν θα πραγματοποιήσουν συνάντηση υψηλού επιπέδου με το Ιράν, θέτοντας υπό αμφισβήτηση την πρόοδο των προσπαθειών για την οριστική παύση του πολέμου στο Ιράν και την πλήρη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Αυτή την εβδομάδα θα υπάρξουν τεχνικές συνομιλίες για θέματα όπως η περιφερειακή ασφάλεια, που θα μπορούσαν να αναβαθμιστούν σε ανώτερο επίπεδο, εξήγησε ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ του Κατάρ.

Η αβεβαιότητα για το εάν οι δύο πλευρές θα συναντηθούν, υπογράμμισε την ευθραυστότητα της συμφωνίας της 17ης Ιουνίου για την παύση των εχθροπραξιών, η οποία έχει διαταράξει τις παγκόσμιες ροές πετρελαίου και αποτελεί πολιτική πρόκληση για τον Τραμπ, ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο. Οι αναλυτές έχουν υποβαθμίσει τις προβλέψεις τους για τις τιμές του «μαύρου χρυσού» για το 2026 για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Προηγήθηκαν 5 συνεχόμενες μηνιαίες ανοδικές αναθεωρήσεις, καθώς η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ άμβλυνε τις ανησυχίες για παρατεταμένες διακοπές εφοδιασμού, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters. Εν τω μεταξύ, η SOMO του Ιράκ έχει προσφέρει μεγάλες εκπτώσεις στις επίσημες τιμές πώλησης για να ενθαρρύνει τους αγοραστές πετρελαίου της Βασόρας να αντλήσουν αργό από τον τερματικό σταθμό της στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής τον Ιούλιο.