Η απάντηση που δίνεται μέσω του νέου πλαισίου δεν είναι η μεταφορά της πρωτογενούς πληροφορίας, αλλά η παραγωγή ενός ενιαίου δείκτη φερεγγυότητας.

Το πληροφοριακό κενό που υφίσταται σήμερα μεταξύ Δημοσίου και χρηματοπιστωτικού συστήματος, ως προς την πλήρη αποτύπωση της οικονομικής συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων, επιχειρεί να καλύψει το Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης μέσω του οποίου θα ενεργοποιηθεί το κρατικό credit score.

Η υφιστάμενη αρχιτεκτονική δεν επιτρέπει στις τράπεζες και στους λοιπούς φορείς χρηματοδότησης να διαθέτουν συνολική εικόνα για τις υποχρεώσεις και, κατ' επέκταση, για τη συναλλακτική συμπεριφορά πολιτών και επιχειρήσεων έναντι φορέων του Δημοσίου. Υποχρεώσεις προς τον ΕΦΚΑ, το ΚΕΑΟ, τους δήμους και γενικότερα τη Γενική Κυβέρνηση απαγορεύεται να διαβιβάζονται τα δεδομένα χωρίς τη συναίνεση του πολίτη λόγω GDPR, σε τρίτους, με αποτέλεσμα ένα κρίσιμο τμήμα της πιστοληπτικής εικόνας να παραμένει εκτός πεδίου αξιολόγησης. Η απάντηση που δίνεται μέσω του νέου πλαισίου δεν είναι η μεταφορά της πρωτογενούς πληροφορίας, αλλά η παραγωγή ενός ενιαίου δείκτη φερεγγυότητας.

Από A έως D

Μέσω αυτού, στοιχεία που αφορούν τη συνολική συμπεριφορά του συναλλασσόμενου έναντι του Δημοσίου θα μετασχηματίζονται σε αξιολόγηση, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η κοινοποίηση των ίδιων των δεδομένων. Το νέο σύστημα θα συγκεντρώνει δεδομένα από την ΑΑΔΕ, τον ΕΦΚΑ, το ΚΕΑΟ, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας και τον Τειρεσία, συνθέτοντας ένα ενιαίο προφίλ οικονομικής συμπεριφοράς για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η αξιολόγηση θα στηρίζεται κυρίως στη συμπεριφορά πληρωμών και στα στοιχεία της τελευταίας διετίας, ενώ η κατάταξη θα πραγματοποιείται σε τέσσερις βαθμίδες, από Α έως D.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η βαθμολογία δεν θα αποτυπώνει μόνο την ύπαρξη οφειλών, αλλά κυρίως τη συνολική συμπεριφορά του πολίτη ή της επιχείρησης ως προς την εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών τους.

Στο πεδίο αξιολόγησης θα εντάσσονται στοιχεία που αφορούν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις, δεδομένα από το ΚΕΑΟ και το Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, καθώς και πληροφορίες από τον Τειρεσία, ενώ σε μεταγενέστερη φάση προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες κατηγορίες υποχρεώσεων. Η ενεργοποίηση του κρατικού credit score δεν έρχεται να υποκαταστήσει τα υφιστάμενα εργαλεία αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου, αλλά να συμπληρώσει την εικόνα που διαθέτουν οι πιστωτές για τον συναλλασσόμενο, ενσωματώνοντας πληροφορία η οποία μέχρι σήμερα παρέμενε κατακερματισμένη μεταξύ διαφορετικών φορέων του Δημοσίου.