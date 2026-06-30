Δ. Παπαστεργίου: «Η ζωή δεν είναι μόνο μέσα στο κινητό»

«Η άμυνα στον ψηφιακό κόσμο είναι και θέμα εκπαίδευσης» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στις προκλήσεις που δημιουργεί η υπερβολική χρήση του διαδικτύου από ανήλικους, αλλά και στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η κυβέρνηση για την προστασία των παιδιών από την ανεξέλεγκτη πρόσβασή τους σε ψηφιακές πλατφόρμες, αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, σε εκδήλωση με θέμα: «Ο εκφοβισμός των παιδιών, με έμφαση στο διαδίκτυο/Πώς τον αντιμετωπίζουμε;», η οποία πραγματοποιήθηκε απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του βουλευτή Α' Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ, Στράτου Σιμόπουλου, παρουσία εκπροσώπων της εκπαιδευτικής κοινότητας, της αστυνομίας και ειδικών επιστημόνων. Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στην ανάγκη για προστασία των παιδιών από τους κινδύνους του ψηφιακού κόσμου και για αποτελεσματική αντιμετώπιση του διαδικτυακού εκφοβισμού. Υπογράμμισε, επίσης, την ευθύνη και την υποχρέωση απέναντι στις νέες γενιές να τεθούν σαφή όρια στη λειτουργία των ψηφιακών πλατφορμών και έστειλε ηχηρό μήνυμα για τις επιπτώσεις που έχει η ανεξέλεγκτη έκθεση των ανηλίκων στο διαδίκτυο, επισημαίνοντας ότι οι γονείς συχνά υποτιμούν τους κινδύνους που κρύβονται πίσω από μια οθόνη.

«Μπορεί να πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας είναι ασφαλή στο σπίτι, στο δωμάτιό τους, αλλά μάλλον δεν έχουμε καταλάβει τίποτα από τους κινδύνους του σύγχρονου κόσμου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας μια νέα πραγματικότητα, στην οποία ο ψηφιακός κόσμος διεκδικεί ολοένα και μεγαλύτερο χώρο από την καθημερινότητα των παιδιών.

Όπως ανέφερε, η πολιτεία δεν μπορεί πλέον να παρακολουθεί παθητικά τις εξελίξεις, καθώς η υπερβολική χρήση των κοινωνικών δικτύων και των ψηφιακών μέσων συνδέεται με σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, στη μαθησιακή διαδικασία αλλά και στην κοινωνικοποίηση των νέων. «Βλέπουμε παιδιά να περνούν πέντε, δέκα ή και περισσότερες ώρες καθημερινά μπροστά σε μια οθόνη. Όταν αυτό επηρεάζει την προσοχή, τον ύπνο, τη μάθηση και την ανάπτυξή τους, οφείλουμε να παρέμβουμε», σημείωσε.

Ο κ. Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη δρομολογήσει νομοθετικές παρεμβάσεις για την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο και πρόσθεσε ότι σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή πριν από το καλοκαίρι, ενώ από το φθινόπωρο θα ακολουθήσει εκτεταμένη καμπάνια ενημέρωσης γονέων, μαθητών και εκπαιδευτικών, ώστε από 1/1/2027 να περιορίζεται η πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα σε ηλικίες κάτω των δεκαέξι ετών.

«Ζούμε σε έναν ψηφιακό κόσμο που διαφέρει πάρα πολύ από τον πραγματικό κόσμο και οφείλουμε να πάρουμε τα μέτρα μας. Δεν μπορούμε να αφήνουμε στις πλατφόρμες το μείζον ζήτημα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών μας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες κινούνται πλέον προς την ίδια κατεύθυνση, θέτοντας αυστηρότερους κανόνες πρόσβασης των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αυτό παρουσίασε και την ελληνική πρωτοβουλία που προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την υποχρεωτική επιβεβαίωση της ηλικίας των χρηστών. «Όταν ανοίγει ένας λογαριασμός και η πλατφόρμα δεν είναι βέβαιη για την ηλικία του χρήστη, θα πρέπει να ζητείται επιβεβαίωση ηλικίας», σημείωσε, εξηγώντας ότι η διαδικασία θα μπορεί να γίνεται μέσω των νέων ψηφιακών εργαλείων ταυτοποίησης που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πλατφόρμα γονικού ελέγχου Parco, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να θέτουν όρια στον χρόνο χρήσης των ψηφιακών συσκευών. «Δεν μπορείς να αποκόψεις τα παιδιά από το διαδίκτυο, μπορείς όμως να συμφωνήσεις μαζί τους πόσες ώρες θα το χρησιμοποιούν και να εφαρμόσεις συγκεκριμένους κανόνες», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι οι μεγάλες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης βασίζουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο στην αύξηση του χρόνου παραμονής των χρηστών στις πλατφόρμες κι ενώ εμφανίζονται να αναγνωρίζουν το πρόβλημα, ταυτόχρονα φοβούνται την υστέρηση απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνισμό και προσέθεσε: «Οι πλατφόρμες θέλουν κόσμο. Τους νοιάζει να πουλάνε πληροφορία, να πουλάνε βίντεο, να πουλάνε προϊόντα». Σημείωσε, δε, ότι εάν το οικονομικό κίνητρο δεν ήταν τόσο ισχυρό «θα είχαν περιορίσει πολύ πιο αποτελεσματικά το ψεύτικο και επιβλαβές περιεχόμενο».

Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη για προστασία των παιδιών από την υπερβολική έκθεση στο διαδίκτυο και επανασύνδεσης των παιδιών με την πραγματική ζωή, υπογραμμίζοντας ότι καμία τεχνολογική εφαρμογή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο της οικογένειας, της εκπαίδευσης και της ανθρώπινης επικοινωνίας. «Να ακούσουμε τα παιδιά μας. Να τους εξηγήσουμε τους κινδύνους και να τα φέρουμε πιο κοντά στην πραγματική ζωή. Η ζωή δεν είναι μόνο μέσα στο κινητό. Η ζωή είναι και έξω και είναι υπέροχη», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Στράτος Σιμόπουλος τόνισε ότι «η πολιτική οφείλει να ασχολείται περισσότερο με τα καθημερινά προβλήματα των οικογενειών και λιγότερο με τα μεγάλα συνθήματα». Δίπλα στις αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις της πολιτείας απαιτείται και η ενεργή συμμετοχή των γονέων, σημείωσε και συμπλήρωσε: «Υπάρχουν δύο δρόμοι που πρέπει να συναντηθούν: ο ένας είναι να βάλει η πολιτεία όρια στις πλατφόρμες. Ο δεύτερος -και ίσως σημαντικότερος- είναι η οικογένεια. Να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να μιλούν όταν εκφοβίζονται, να τα ακούμε, να τα εμπιστευόμαστε και να μας εμπιστεύονται. Γιατί ο εκφοβισμός δεν περιορίζεται πια στις γειτονιές και στα διαλείμματα του σχολείου. Είναι πλέον 24ωρος μέσα από το διαδίκτυο».

Σε περιστατικά παιδικού εκφοβισμού αναφέρθηκαν στην εκδήλωση τόσο η φυσικός Βασιλική Γουντίδου, όσο και η υπαστυνόμος Α' της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, Βασιλική Μελετλίδου.

«Η άμυνα στον ψηφιακό κόσμο είναι και θέμα εκπαίδευσης»

Νωρίτερα, μιλώντας σε ημερίδα της εφημερίδας «Μακεδονία» με αντικείμενο την κυβερνοασφάλεια, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ανέπτυξε το νέο πλαίσιο προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα κράτη στην ψηφιακή εποχή, τονίζοντας ότι η έννοια της άμυνας έχει πλέον αλλάξει ριζικά.

Όπως ανέφερε, μέχρι πριν από λίγα χρόνια η ασφάλεια μιας χώρας συνδεόταν κυρίως με τα σύνορα, τα οπλικά συστήματα και τις στρατιωτικές υποδομές. Σήμερα, όμως, η προστασία των δεδομένων, των δικτύων και των κρίσιμων ψηφιακών υποδομών αποτελεί εξίσου σημαντικό πεδίο εθνικής ασφάλειας. «Στον ψηφιακό κόσμο τα δεδομένα αλλάζουν τελείως», τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, επισημαίνοντας ότι η κυβερνοασφάλεια, πέρα από θέμα κρίσιμων ψηφιακών υποδομών είναι και θέμα εκπαίδευσης. Εξήγησε, δε, ότι ακόμη και τα πιο εξελιγμένα συστήματα μπορούν να καταστούν ευάλωτα από ένα λάθος, ή ένα απρόσεκτο «κλικ» ενός χρήστη.

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στον ρόλο της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, αλλά και στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται για την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών της χώρας. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη σωστής διαχείρισης των δημόσιων δεδομένων και της κατηγοριοποίησής τους, ώστε να καθορίζεται ποια πληροφορία πρέπει να παραμένει σε εθνικές υποδομές και ποια μπορεί να φιλοξενείται σε σύγχρονα περιβάλλοντα cloud.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις κρίσιμες υποδομές της χώρας --από τα δίκτυα επικοινωνιών και τις οπτικές ίνες μέχρι τις υποθαλάσσιες και διαστημικές εφαρμογές που αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την οικονομία και την ασφάλεια.

Κλείνοντας, ο κ. Παπαστεργίου τόνισε ότι βρισκόμαστε σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, αλλά προειδοποίησε ότι στην κυβερνοασφάλεια δεν υπάρχει απόλυτη προστασία. «Ποτέ δεν πρέπει να νιώθει κανείς 100% ασφαλής. Πρέπει διαρκώς να υποθέτεις ότι κάτι μπορεί να σου ξεφύγει και να προετοιμάζεσαι γι' αυτό», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαρκής εγρήγορση αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για την προστασία κρατών, οργανισμών και πολιτών στη νέα ψηφιακή εποχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ