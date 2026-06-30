Η προϋπόθεση του Ιράν για περαιτέρω συνομιλίες με ΗΠΑ

«Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο», υπογράμμισε ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Μήνυμα πως η Ισλαμική Δημοκρατία δεν πρόκειται να εμπλακεί σε περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τον Λευκό Οίκο, με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου εάν δεν τηρηθούν οι δεσμεύσεις που προβλέπονται στο μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που υπεγράφη μεταξύ της Τεχεράνης και της Ουάσινγκτον, έστειλε ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

«Επιδιώκουμε τον διάλογο, αλλά παραμένουμε πάντα έτοιμοι για πόλεμο», υπογράμμισε. Το Ιράν δεν θα κάνει ποτέ συμβιβασμούς σε ό,τι αφορά τα κυριαρχικά του δικαιώματα στα Στενά του Ορμούζ, τόνισε και επανέλαβε πως η δωρεάν διέλευση των πλοίων ισχύει μόνο για διάστημα 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου, όπως προβλέπεται στο κείμενο.

Παράλληλα, ανέφερε πως από την άρση του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ, μετά την υπογραφή του MoU στις 17 Ιουνίου, το Ιράν «έχει εξαγάγει περισσότερα από 40 εκατ. βαρέλια πετρελαίου». Ωστόσο, κατά τις προηγούμενες 50-60 ημέρες, το Ιράν δεν κατάφερε να εξαγάγει «ούτε ένα βαρέλι», έσπευσε να συμπληρώσει ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

Οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, έμπιστοι σύμβουλοι του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έφθασαν στην Ντόχα για να συζητήσουν με Καταριανούς αξιωματούχους για το Ιράν και για την κατάσταση στον Λίβανο. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μάτζεντ αλ-Ανσάρι. «Δεν βρίσκονται εδώ και τις διαπραγματεύσεις τους με τους Ιρανούς», διευκρίνισε.

«Εξ όσων γνωρίζω, καμία απευθείας συνάντηση δεν έχει προγραμματιστεί μεταξύ των δύο πλευρών (αμερικανική και ιρανική) τις επόμενες ημέρες», ούτε «συνάντηση σε υψηλό επίπεδο» πρόσθεσε. Η εικόνα παραμένει σύνθετη, καθώς η ιρανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς το εύρος και τον χαρακτήρα των επαφών. Η Τεχεράνη έχει διαψεύσει ότι υπάρχουν προγραμματισμένες απευθείας διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη τελική διαπραγμάτευση για συμφωνία.

Γιατί τα Στενά του Ορμούζ είναι κρίσιμα

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες στον κόσμο. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, από το συγκεκριμένο πέρασμα διακινήθηκαν το 2025 περίπου 20 εκατ. βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων καυσίμων ημερησίως, δηλαδή περίπου το 25% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου «μαύρου χρυσού».

Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας συνδέεται πλέον άμεσα με το ευρύτερο παζάρι για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, την άρση ή μη κυρώσεων και τις εγγυήσεις αποκλιμάκωσης στην περιοχή. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας εξακολουθεί να παρακολουθεί το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, με τις τελευταίες εκθέσεις του Ιουνίου να παραμένουν στο επίκεντρο των διπλωματικών συζητήσεων.

Δύσκολη εξίσωση για τη Δύση

Για τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους συμμάχους, η πρόκληση είναι διπλή: από τη μία, να υπάρξει ένα πλαίσιο που θα αποτρέψει νέα στρατιωτική κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο και, από την άλλη, να εξασφαλιστούν ουσιαστικές δεσμεύσεις της Τεχεράνης για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Το επόμενο κρίσιμο βήμα θα κριθεί από το εάν θα υπάρξει ουσιαστικής πρόοδος ή αν οι διαφορές για τα Στενά του Ορμούζ, τις κυρώσεις και τις πυρηνικές δεσμεύσεις του Ιράν θα διατηρήσουν το αδιέξοδο.