Χρηματιστήριο: Το εντυπωσιακό comeback του Q2 - Οι μετοχές που «σήκωσαν» το ράλι

Στη διάρκεια του β' τριμήνου ο Γενικός Δείκτης πέρασε από απώλειες 2,6% σε κέρδη 16%. Το φετινό Q2 συγκαταλέγεται στα ισχυρότερα από το 2011, αλλά αποτελεί και τη μοναδική περίπτωση της τελευταίας 15ετίας όπου ένα αρνητικό α’ τρίμηνο «γύρισε» σε διψήφια απόδοση στο τέλος του εξαμήνου.

Μέσα σε τρεις μήνες, ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας πέτυχε ένα comeback που παρόμοιό του δεν έχει καταγραφεί την τελευταία 15ετία. Μετά τις απώλειες 2,63% στο φετινό πρώτο τρίμηνο, η αγορά αντέδρασε με άνοδο 19,12% στο β' τρίμηνο, με αποτέλεσμα το εξάμηνο να κλείσει με συνολικά κέρδη 15,99%.

Από το 2011 μέχρι σήμερα, μόλις τρεις φορές ένα αρνητικό α’ τρίμηνο ακολουθήθηκε από ένα ανοδικό β’ τρίμηνο. Το 2015, μετά τις απώλειες 22,3% του πρώτου τριμήνου, ακολούθησε ένα εντυπωσιακό δεύτερο τρίμηνο με άνοδο 28,3%, ωστόσο το πρώτο εξάμηνο παρέμεινε οριακά αρνητικό (-0,3%). Το 2020, μετά το κραχ της πανδημίας και τις απώλειες 39,1% του πρώτου τριμήνου, το δεύτερο τρίμηνο ανέκαμψε κατά 14,4%, χωρίς όμως να αποτρέψει ένα εξάμηνο με απώλειες 30,3%. Έτσι, το 2026 είναι η μοναδική περίπτωση από το 2011 και μετά όπου ένα αρνητικό πρώτο τρίμηνο μετατράπηκε σε διψήφια απόδοση στο τέλος του εξαμήνου.

Η υπέρβαση

Αξίζει να σημειωθεί ότι ολόκληρο το δεύτερο τρίμηνο σημαδεύτηκε από τον πόλεμο στο Ιράν, τις έντονες διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου, την αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και τις συνεχείς εναλλαγές μεταξύ αποκλιμάκωσης και έντασης. Παρά το περιβάλλον αυτό, το Χρηματιστήριο της Αθήνας όχι μόνο διατήρησε την ανοδική του πορεία, αλλά κατέγραψε μία από τις ισχυρότερες τριμηνιαίες επιδόσεις των τελευταίων 15 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, το φετινό β’ τρίμηνο αποτελεί το 5ο καλύτερο Q2 από το 2011 και ταυτόχρονα το 9ο καλύτερο ημερολογιακό τρίμηνο μεταξύ συνολικά 62 τριμήνων της περιόδου.

Παράλληλα, το φετινό α’ εξάμηνο κατατάσσεται στην 5η θέση μεταξύ όλων των πρώτων εξαμήνων της ίδιας περιόδου. Καλύτερες επιδόσεις α’ εξαμήνου έχουν καταγραφεί μόνο το 2019 (+41,6%), το 2023 (+37,5%), το 2017 (+28,0%) και το 2025 (+27,1%).

Η σύγκριση με τα προηγούμενα 15 χρόνια δείχνει καθαρά το μέγεθος της φετινής υπέρβασης. Από το 2011 μέχρι σήμερα, η μέση απόδοση του Γενικού Δείκτη στα Q2 διαμορφώνεται σε +4,9%, ενώ στο φετινό β' τρίμηνο η άνοδος έφθασε το 19,1%, δηλαδή σχεδόν 14 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου. Αντίστοιχα, η μέση απόδοση πρώτου εξαμήνου από το 2011 διαμορφώνεται σε +5,5%, ενώ φέτος διαμορφώθηκε σε 16%, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της ίδιας περιόδου κατά περίπου 10,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Η δυναμική του ράλι είχε αρχίσει να διαφαίνεται ήδη πριν από την ολοκλήρωση του τριμήνου, καθώς το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου εξελισσόταν ήδη στο ισχυρότερο της τελευταίας τριετίας. Ο Ιούνιος όχι μόνο επιβεβαίωσε εκείνη την εικόνα, αλλά την ενίσχυσε ακόμη περισσότερο, οδηγώντας τελικά το β’ τρίμηνο σε μία από τις κορυφαίες επιδόσεις των τελευταίων 15 ετών.

Οι πρωταγωνιστές

Το ράλι του α’ εξαμήνου ανέδειξε πρωταγωνιστές από διαφορετικούς κλάδους, με τις υποδομές, τη βιομηχανία και την ενέργεια να δίνουν τον τόνο, ενώ ο τραπεζικός κλάδος συνέχισε επίσης να αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ανόδου.

Μεταξύ των blue chips, την υψηλότερη απόδοση κατέγραψε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η οποία ολοκλήρωσε το εξάμηνο με κέρδη 73,1%. Ακολούθησαν η Viohalco (61,3%), η Cenergy (53,3%) και η Aktor (40,6%), ενώ εξαιρετική ήταν και η πορεία της ΕΥΔΑΠ (36,6%). Πάνω από το 30% κινήθηκαν επίσης η Τράπεζα Πειραιώς (33,8%), η ElvalHalcor (33%) και η Helleniq Energy (32,2%), ενώ κοντά στο +30% ολοκλήρωσαν το εξάμηνο η Optima (29,7%), η Coca-Cola HBC (27,5%) και η ΔΕΗ (26,4%).

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες παρέμειναν μεταξύ των βασικών μοχλών της ανόδου, χωρίς όμως να μονοπωλήσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον όπως συνέβη σε προηγούμενες φάσεις της αγοράς. Η Τρ. Πειραιώς ξεχώρισε με απόδοση 33,8%, ενώ οι υπόλοιπες ακολούθησαν με χαμηλότερες αποδόσεις, με τη Eurobank στο +21,6%, την Εθνική Τράπεζα στο +16% και την Alpha Bank στο +10,4%.

Η εικόνα ήταν εντυπωσιακή και σε επίπεδο τριμήνου, καθώς το σύνολο των μετοχών της μεγάλης κεφαλαιοποίησης έκλεισε το Q2 με θετική απόδοση, αν και με σημαντικές αποκλίσεις. Τις υψηλότερες τριμηνιαίες αποδόσεις κατέγραψαν η Viohalco (63,3%), η ElvalHalcor (48,4%), η Aktor (47,4%), η Τρ. Πειραιώς (37,1%) και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (35,1%), ενώ εξίσου δυναμικά κινήθηκαν επίσης στο β’ τρίμηνο οι Alpha Bank (33,0%), ΔΕΗ (30,8%), Eurobank (29,95%), Cenergy (29,80%) και Metlen (24.8%).

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, πρωταγωνιστές του α’ εξαμήνου ήταν η ΚΡΙ-ΚΡΙ (60%) και ο ΑΔΜΗΕ (53%), ενώ ακολούθησαν η ΕΧΑΕ (19,9%), η Άβαξ (17,5%) και η Dimand (17%). Σε επίπεδο τριμήνου ξεχώρισαν και πάλι οι ΑΔΜΗΕ (66,4%) και ΚΡΙ-ΚΡΙ (42,4%), καθώς και οι Bylot (40,4%) και ΟΛΠ (25,7%).

Στη σύνθεση του Γενικού Δείκτη ξεχώρισε επίσης η Lavipharm, η οποία ολοκλήρωσε το α’ εξάμηνο με άνοδο 60%, καθώς και οι ΕΚΤΕΡ (38,6%) και Real Consulting (25,9%). Στους πρωταγωνιστές του β’ τριμήνου –μαζί με τις τρεις αυτές μετοχές που κατέγραψαν αποδόσεις 43,7%, 57,9% και 46,9% αντίστοιχα– κατατάσσεται και η Performance Technologies με άνοδο 43,4%.