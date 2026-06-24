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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρό μέρισμα 0,388 ευρώ ανά μετοχή - 7 Ιουλίου η καταβολή

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ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Καθαρό μέρισμα 0,388 ευρώ ανά μετοχή - 7 Ιουλίου η καταβολή
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Αξίζει να σημειωθεί πως η ΓΣ των μετοχών ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 συνολικού ύψους 41,37 εκατ. ευρώ.

Καθαρό μέρισμα 0,3887756026 ευρώ ανά μετοχή ανακοίνωσε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος ορίστηκε η Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, ενώ δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι επενδυτές που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 (record date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 7 Ιουλίου 2026, με πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς. Η πληρωμή θα γίνει μέσω των Συμμετεχόντων στο Σ.Α.Τ. (τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Euronext Securities Athens.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΓΣ των μετοχών ενέκρινε τη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2025 συνολικού ύψους 41,37 εκατ. ευρώ.

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