Αττικά Πολυκαταστήματα: Στην τελική ευθεία για την εισαγωγή στο Euronext Athens

Δημόσια προσφορά από τις 24 έως 26 Ιουνίου - Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών στις 2 Ιουλίου - Στόχος η άντληση κεφαλαίων ύψους €57,6 εκατ.

Στην τελική ευθεία για την έναρξη της δημόσιας προσφοράς και τη διαδικασία εισαγωγής του συνόλου των μετοχών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Euronext Athens προχωρά η Αττικά Πολυκαταστήματα, μέλος της IDEAL Holdings και κορυφαία εταιρεία λειτουργίας και εμπορικής αξιοποίησης premium πολυκαταστημάτων και καταστημάτων στην αγορά μόδας και ομορφιάς στην Ελλάδα.

Σε συνέχεια της έγκρισης του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 17 Ιουνίου 2026, η δημόσια προσφορά των μετοχών της εταιρείας θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 24 Ιουνίου. έως και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026. Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει την 2 Ιουλίου 2026.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η IDEAL Holdings θα παραμείνει πλειοψηφικός μέτοχος, διατηρώντας έμμεσα ποσοστό 52,5% στην εταιρεία.

Ο κ. Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, δήλωσε: «Η Αττικά Πολυκαταστήματα διαγράφει μια πορεία σταθερής ανάπτυξης και υψηλής κερδοφορίας για περισσότερα από 20 χρόνια. Πλέον εισερχόμαστε σε ένα νέο κύκλο με σαφές στρατηγικό πλάνο, ισχυρές ταμειακές ροές και στοχευμένες επενδύσεις που ενισχύουν περαιτέρω τη θέση μας στην αγορά, παράγοντας παράλληλα αξία για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους συνεργάτες και την αγορά. Η εισαγωγή στο Euronext Athens δίνει, για πρώτη φορά, στο ευρύ επενδυτικό κοινό τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε αυτή την αναπτυξιακή πορεία και στις προοπτικές που δημιουργούμε στην αγορά του premium retail – έναν κλάδο με σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης στην Ελλάδα».

Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, επεσήμανε: «Η εισαγωγή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο Euronext Athens αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία και ταυτόχρονα τη φυσική εξέλιξη της επιτυχημένης επενδυτικής στρατηγικής της IDEAL Holdings. Η Αττικά Πολυκαταστήματα είναι ένα ιδιαίτερα επιτυχημένο επενδυτικό παράδειγμα για την IDEAL Holdings λόγω της σημαντικής θέσης στην αγορά, της αποτελεσματικής διοικητικής ομάδας και των ισχυρών προοπτικών ανάπτυξης. Ως πλειοψηφικός μέτοχος, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα τη διοίκηση και το αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, δημιουργώντας σταθερά υπεραξία για τους μετόχους μας».

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι Εθνική Τράπεζα, AXIA, Eurobank, Piraeus. Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι Optima, Euroxx, Παντελάκης Χρηματιστηριακή, Beta Securities. Σύμβουλος Εισαγωγής είναι η Εθνική Τράπεζα. Νομικός Σύμβουλος της Έκδοσης για θέματα Ελληνικού Δικαίου είναι η δικηγορική εταιρία Karatzas & Partners ενώ ο ειδικός λογιστικός και οικονομικός έλεγχος πραγματοποιήθηκε από την ελεγκτική εταιρία Grant Thornton.

Αττικά Πολυκαταστήματα: Με δυναμική και σταθερά κερδοφόρα πορεία για περισσότερα από 20 χρόνια

Έχοντας διαγράψει ήδη μια ιδιαίτερα επιτυχημένη πορεία για περισσότερες από δύο δεκαετίες, η Αττικά Πολυκαταστήματα συνδυάζει σημαντική θέση στον κλάδο, υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ισχυρές οικονομικές επιδόσεις, παρουσία σε εμβληματικές τοποθεσίες υψηλής εμπορικής και τουριστικής επισκεψιμότητας, μακροχρόνιες συνεργασίες με κορυφαία διεθνή brands και συνεχώς αναπτυσσόμενη ψηφιακή παρουσία.

Συνεχείς επενδύσεις και Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026-2030

Από το 2021, η Αττικά Πολυκαταστήματα υλοποιεί το πρωτοπόρο επενδυτικό πλάνο «Elevation Project» για το οποίο, μόνο την τελευταία τριετία, έχει επενδύσει €21 εκατ. αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υποδομές, την εμπορική πρόταση και την εμπειρία πελάτη. Το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2026-2030 προβλέπει επενδύσεις €7 εκατ. ετησίως με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας στην αγορά premium και luxury retail με οργανική ανάπτυξη, επέκταση παρουσίας και νέες επενδύσεις σε φυσικά και ψηφιακά σημεία.

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις

Η ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της Αττικά Πολυκαταστήματα αποτυπώνεται στα οικονομικά αποτελέσματα Α’ Τριμήνου 2026 κατά το οποίο η εταιρεία παρουσίασε αύξηση εσόδων στα €53,0 εκατ. (+8%), των συγκρίσιμων EBITDA σε €3,6 εκατ. (+2%) και των συγκρίσιμων κερδών προ φόρων (EBT) σε €2 εκατ. (+7%). Η εταιρεία διατηρεί ισχυρή ρευστότητα, με καθαρά ταμειακά διαθέσιμα €12,3 εκατ. (31.03.2026).

Στο επιχειρησιακό σκέλος, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 1,6 εκατ. επισκέπτες κατά το πρώτο τρίμηνο, ενώ το attica e-shop, επωφελούμενο από τη συνεχή διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση εσόδων κατά 40%.

Δραστηριοποίηση σε μια αγορά με ισχυρές προοπτικές

Η Αττικά Πολυκαταστήματα δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο που εμφανίζει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης. Η συνεχής ενίσχυση του τουρισμού υψηλής αξίας, η αναβάθμιση της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης σε premium και luxury προορισμούς για επισκέπτες από τη ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο, καθώς και το αυξανόμενο ενδιαφέρον διεθνών οίκων για παρουσία σε αναδυόμενες αγορές, δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Αττικά Πολυκαταστήματα φιλοδοξεί να κεφαλαιοποιήσει τη δυναμική της αγοράς, αξιοποιώντας την ισχυρή θέση, το αναγνωρίσιμο brand, τις στρατηγικές συνεργασίες και την αποδεδειγμένη ικανότητά της να παράγει σταθερά ανάπτυξη και κερδοφορία.

Εισαγωγή στο Euronext Athens: Περαιτέρω στρατηγική ανάπτυξη και επιχειρηματική ωρίμανση

Η εισαγωγή στο Euronext Athens αναβαθμίζει τη λειτουργία της εταιρείας, ενδυναμώνει τη διαφάνεια και την εταιρική διακυβέρνηση και προσφέρει μεγαλύτερη διοικητική ευελιξία. Η πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές δημιουργεί επίσης σημαντικές δυνατότητες χρηματοδότησης μελλοντικών επενδύσεων, οργανικής ανάπτυξης, τεχνολογικής αναβάθμισης και επέκτασης δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα καθιστά την εταιρεία ακόμη πιο ελκυστικό εταίρο για συνεργασίες και νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.