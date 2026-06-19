UniCredit: Ανεβάζει στο 42,5% τη συμμετοχή στην Commerzbank

Η προσφορά θα ανοίξει ξανά για τους μετόχους της Commerzbank μεταξύ 20 Ιουνίου και 3 Ιουλίου, τόνισε η Wall Street Journal.

Τον έλεγχο του 42,5% της Commerzbank εξασφάλισε η UniCredit, ενώ σχεδιάζει να επαναλάβει την προσφορά εξαγοράς της σε δύο εβδομάδες.

Η εξαγορά, που έχει προκαλέσει την αντίδραση κυβέρνησης και τραπεζών στη Γερμανία, είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένη. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το ποσοστό λογικά αρκεί για να δώσει στην ιταλική τράπεζα τον έλεγχο του διοικητικού συμβουλίου και της διοίκησης της Commerzbank.

Η προσφορά θα ανοίξει ξανά για τους μετόχους της Commerzbank μεταξύ 20 Ιουνίου και 3 Ιουλίου, τόνισε η WSJ.

Η προσφορά της UniCredit αποτιμά την Commerzbank περίπου στα 50 δισ. δολάρια, επομένως μια εξαγορά θα είναι η μεγαλύτερη τραπεζική συμφωνία στην Ευρώπη από την οικονομική κρίση του 2008-2009.

Η Commerzbank έχει αντιταχθεί στην «εχθρική εξαγορά» και η γερμανική κυβέρνηση -ο δεύτερος μεγαλύτερος μέτοχος της τράπεζας μετά την UniCredit- απέρριψε την προσφορά, επικαλούμενη τη χαμηλή της αποτίμηση και την «επιθετική» προσέγγιση του ιταλικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

Η συγχώνευση ήταν μια ιδέα του διευθύνοντος συμβούλου της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, ενός τραπεζίτη τον οποίο ακολουθεί η φήμη του dealmaker από την εποχή που δούλευε στο investment banking. Αυτήν ακριβώς την εμπειρία αξιοποίησε ο Ιταλός στην περίπτωση της Commerzbank, καθώς η UniCredit χρησιμοποίησε παράγωγα για να χτίσει σιωπηλά θέση στη γερμανική τράπεζα, αγνοώντας τους Γερμανούς τραπεζίτες και αξιωματούχους που αρνήθηκαν κατ’ επανάληψη μια συγχώνευση.