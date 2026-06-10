Χριστίνα Αντωνίου: «Η ανάπτυξη έχει αξία μόνο όταν μεταμορφώνει την αγορά»

Η Vice Chair και Managing Director της Daikin Ελλάς και Πρόεδρος του Applia Ελλάς, μιλά στο insider.gr για την ιστορική επίδοση της εταιρείας, την ενεργειακή μετάβαση, την τεχνητή νοημοσύνη και τον νέο ρόλο της ηγεσίας σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα.

Η Χριστίνα Αντωνίου, Vice Chair και Managing Director της Daikin Ελλάς και Πρόεδρος του Applia Ελλάς, μιλά στο insider.gr για την ιστορική επίδοση της εταιρείας, την ενεργειακή μετάβαση, την τεχνητή νοημοσύνη και τον νέο ρόλο της ηγεσίας σε μια αγορά που αλλάζει γρήγορα.

Η Daikin Ελλάς ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 100 εκατ. ευρώ έσοδα. Τι σημαίνει αυτό το ορόσημο για εσάς;

Τα 100 εκατ. ευρώ δεν είναι για εμάς ένα σημείο άφιξης. Είναι η απόδειξη ότι μια ελληνική θυγατρική μπορεί να σταθεί στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής ανάπτυξης, όταν λειτουργεί με στρατηγική και όραμα, πειθαρχία και βαθιά κατανόηση της αγοράς.

Το 2025 φτάσαμε τα 101,7 εκατ. ευρώ, σε μια χρονιά με έντονο ανταγωνισμό, τεχνολογική μετάβαση και μεγάλες απαιτήσεις από τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Για μένα, το σημαντικό δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο επιτεύχθηκε: με ομάδα, συνέπεια, τεχνική γνώση, ισχυρό δίκτυο και καθαρή εκτέλεση.

Η Daikin Ελλάς συγκαταλέγεται στις τρεις ευρωπαϊκές θυγατρικές της Daikin με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη για το 2025. Πώς μπορεί η Ελλάδα να πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Το μέγεθος μιας αγοράς δεν καθορίζει πάντα τη δυναμική της. Αυτό που μετρά είναι η καθαρότητα της στρατηγικής, η ταχύτητα της εκτέλεσης και η ικανότητα να βλέπεις έγκαιρα πού κινείται η ζήτηση.

Η ανάπτυξη 13% δείχνει ότι η ελληνική ομάδα μπορεί να λειτουργεί με ευρωπαϊκή ταχύτητα και βαθιά τοπική αντίληψη. Στην ελληνική αγορά βλέπουμε σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, μέσα από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, τη μετάβαση από τις παραδοσιακές λύσεις θέρμανσης σε πιο αποδοτικά συστήματα, όπως οι αντλίες θερμότητας, την εξέλιξη των επαγγελματικών έργων, τις τουριστικές επενδύσεις και τη σταθερά αυξανόμενη ανάγκη για τεχνικά αξιόπιστες λύσεις. Το δικό μας στοίχημα ήταν να μη δούμε αυτές τις ευκαιρίες αποσπασματικά, αλλά ως ένα ενιαίο σχέδιο ανάπτυξης, με καθαρή στόχευση, σωστή προετοιμασία και συνέπεια στην εκτέλεση.

Ποιος ήταν ο καθοριστικός παράγοντας αυτής της επίδοσης;

Δεν υπάρχει ένας μόνο παράγοντας. Η ανάπτυξη ήρθε από τη συνολική λειτουργία του οργανισμού. Ενισχύσαμε το επαγγελματικό δίκτυο, δουλέψαμε πιο κοντά με τους συνεργάτες μας, επενδύσαμε στην εκπαίδευση τεχνικών και μηχανικών, βελτιώσαμε την πρόβλεψη της ζήτησης και στηρίξαμε την αγορά σε κρίσιμες στιγμές.

Κανένα αποτέλεσμα αυτού του μεγέθους δεν έρχεται μόνο από σωστά πλάνα. Έρχεται από ανθρώπους που πιστεύουν στο πλάνο, αναλαμβάνουν ευθύνη και εξελίσσονται μέσα από την εκτέλεσή του. Για μένα, η ανάπτυξη μιας εταιρείας έχει νόημα όταν μεγαλώνει μαζί της και η ωριμότητα της ομάδας.

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο ο καταναλωτής επιλέγει;

Αλλάζει ουσιαστικά. Ο καταναλωτής δεν αγοράζει πλέον μόνο προϊόν. Αγοράζει βεβαιότητα. Θέλει να γνωρίζει ότι η επιλογή του είναι σωστή τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά.

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, τα σωστά δεδομένα προϊόντων δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Αν η πληροφορία είναι λάθος, η εμπειρία γίνεται ασταθής. Αν είναι σωστή, η τεχνολογία βοηθά τον καταναλωτή να πάρει καλύτερη απόφαση. Εκεί χτίζεται η νέα ανταγωνιστικότητα.

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα συγχωρεί την ανακρίβεια. Θα την πολλαπλασιάζει. Γι’ αυτό η ποιότητα της πληροφορίας γίνεται πλέον θέμα στρατηγικής ευθύνης.

Ως Πρόεδρος του Applia Ελλάς, πώς βλέπετε τον ρόλο του κλάδου στην ενεργειακή μετάβαση;

Ο Applia Ελλάς εκπροσωπεί τον κλάδο των οικιακών συσκευών και λειτουργεί ως θεσμική φωνή σε ζητήματα αγοράς, ενεργειακής απόδοσης, κυκλικής οικονομίας και βιωσιμότητας.

Στη Daikin βλέπουμε καθημερινά την αγορά μέσα από τον πελάτη, τον συνεργάτη, τον μηχανικό και τον εγκαταστάτη. Στον Applia Ελλάς βλέπουμε την ίδια αγορά μέσα από το θεσμικό της πλαίσιο, τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες και την ανάγκη για υπεύθυνη μετάβαση. Αυτοί οι δύο ρόλοι δεν είναι παράλληλοι. Συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον.

Ο κλάδος δεν μπορεί να είναι απλός αποδέκτης της μετάβασης. Πρέπει να συμμετέχει στη διαμόρφωσή της, με τεκμηρίωση, προτάσεις και υπεύθυνη στάση απέναντι στον καταναλωτή. Η πράσινη μετάβαση δεν θα πετύχει μόνο με κανόνες. Θα πετύχει όταν η αγορά κατανοήσει την αξία, το κόστος της αδράνειας και το όφελος της σωστής επιλογής.

Ποια είναι η δική σας φιλοσοφία ηγεσίας;

Η ηγεσία για μένα είναι να αναγνωρίζεις έγκαιρα τη μεταβολή και να μετακινείς τον οργανισμό πριν τον πιέσει η αγορά. Δεν αρκεί να προσαρμόζεσαι. Πρέπει να δημιουργείς τις συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να καταλαβαίνουν γιατί αλλάζουν, πώς συμβάλλουν και ποιο αποτέλεσμα υπηρετούν.

Ο ηγέτης δεν υπάρχει για να έχει όλες τις απαντήσεις. Υπάρχει για να διαμορφώνει καθαρότητα, ρυθμό και εμπιστοσύνη. Αυτό απαιτεί στρατηγική σκέψη, ανθρώπινη επαφή και επιμονή στην εκτέλεση.

Ποια είναι η επόμενη μεγάλη πρόκληση για την Daikin Hellas;

Να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε, ενσωματώνοντας την τεχνητή νοημοσύνη, προκειμένου να βελτιώσουμε περαιτέρω την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών μας, χωρίς να χάνουμε την ποιότητα της εκτέλεσης. Να μείνουμε μπροστά στην ενεργειακή μετάβαση, στην τεχνολογική εξέλιξη και στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Η επόμενη ημέρα δεν θα ανήκει στις εταιρείες που θα μετρούν μόνο όγκο πωλήσεων. Θα ανήκει σε εκείνες που θα βοηθούν την αγορά να κάνει καλύτερες, πιο υπεύθυνες και πιο αποδοτικές επιλογές. Αυτός είναι ο πραγματικός ρόλος της ανάπτυξης: να δημιουργεί αξία που μένει, να εκπαιδεύει την αγορά και να μετακινεί τον κλάδο σε ένα πιο ώριμο επίπεδο.