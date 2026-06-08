Αγνοεί το tech sell off ο CEΟ της Nvidia: «Είναι ευκαιρία για επενδύσεις»

Υποβαθμίζει το παγκόσμιο τεχνολογικό sell off των τελευταίων ημερών, που προκλήθηκε από τις φρέσκιες ανησυχίες γύρω από το «AI Boom», ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia.

Υποβαθμίζει το παγκόσμιο τεχνολογικό sell off των τελευταίων ημερών, που προκλήθηκε από τις φρέσκιες ανησυχίες γύρω από το «AI Boom», ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, τονίζοντας μάλιστα πως αποτελεί μία ευκαιρία αγοράς για τους επενδυτές σε μια τεχνολογία που μόλις «ξεκινά».

Η παρέμβαση του Χουάνγκ ήρθε την ώρα που οι ασιατικές αγορές κατέρρευσαν στις συναλλαγές της Δευτέρας, μετά την πτώση 4,2% του Nasdaq την Παρασκευή - τη μεγαλύτερη πτώση σε διάστημα άνω του ενός έτους - καθώς οι μετοχές των κατασκευαστών τσιπ και των παραγωγών μνήμης υπολογιστών υποχώρησαν σημαντικά.

Η πτώση προκλήθηκε από φόβους για υπερβολικές αποτιμήσεις εταιρειών που κινούνται στο χώρο της Τεχνητής Νοημοσύνης, με τον S&P 500 να υποχωρεί επίσης κατά 2,6%, διακόπτοντας το θετικό ανοδικό σερί εννέα εβδομάδων.

Ωστόσο, ο Χουάνγκ δεν συμμερίστηκε το «βαρύ» κλίμα της αγοράς, ανακοινώνοντας αντ' αυτού μια σειρά συμφωνιών στη Νότια Κορέα για την εξασφάλιση της προμήθειας τσιπ μνήμης της Nvidia.

«Όλοι θα πρέπει να είναι πολύ ενθουσιασμένοι. μπορούν τώρα να αγοράσουν μετοχές σε φθηνότερη τιμή και είναι απολύτως αλήθεια ότι το μέλλον της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι πολύ λαμπρό» τόνισε χαρακτηριστικά.

Η SK Hynix υπέγραψε μια πολυετή συνεργασία με την Nvidia, η οποία θα την οδηγήσει στην ανάπτυξη προηγμένων τύπων μνήμης για παγκόσμια data center τεχνητής νοημοσύνης, καθώς η αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας επεκτείνεται στη ρομποτική, τους προσωπικούς υπολογιστές και τους υπερυπολογιστές ΑΙ.

Παρά τη συμφωνία της Nvidia, ο Kospi της Νότιας Κορέας είδε το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης να διακόπτεται τη Δευτέρα, αναγκάζοντας μάλιστα τους traders να προκαλέσουν μια 20λεπτη διακοπή συναλλαγών.

Ο δείκτης διπλασίασε τα κέρδη του μέσα σε ένα εξάμηνο, σκαρφαλώνοντας στην πλάτων των «βαρέων βαρών» μετοχών των SK Hynix και Samsung, ωστόσο σήμερα «βούτηξε» κατά 8,29%.