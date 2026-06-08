Συνεχίζεται το τεχνολογικό sell off καθώς επιμένει η ανησυχία για το «AI boom»

Βρήκε τοίχο το «AI boom» σήμερα Δευτέρα, καθώς η Samsung έχασε πάνω από 10% στη Σεούλ και η SoftBank «βούτηξε» 6% στο Χρηματιστήριο του Τόκυο.

Βρήκε τοίχο το «AI boom» σήμερα Δευτέρα, καθώς η Samsung έχασε πάνω από 10% στη Σεούλ και η SoftBank «βούτηξε» 6% στο Χρηματιστήριο του Τόκυο, με τον αρνητικό απόηχο που έχει προκαλέσει από την περασμένη εβδομάδα το απογοητευτικό guidance για τα έσοδα από τις πωλήσεις chip AI της Broadcom να μην λέει να κοπάσει.

Τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μία απότομη αντιστροφή του κλίματος απέναντι στα ονόματα που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και κυριαρχούν στα κέρδη της αγοράς εδώ και μήνες, με τους επενδυτές να αμφισβητούν ξαφνικά τις αποτιμήσεις στον τομέα που ήταν το αγαπημένο της Wall Street από τότε που ξεκίνησε η παραγωγική έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι παγκόσμιες αγορές τεχνολογίας συγκλονίζονται από ένα συντονισμένο sell off που βάζει φρένο σε αυτό που ήταν ένα ασταμάτητο ράλι στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Σήμερα, οι μετοχές τεχνολογίας στην Ασία και την Ευρώπη συνεχίζουν πτωτικά, επηρεασμένες από το αρνητικό κλίμα και τις απώλειες άνω του 4,5% του αμερικανικού τεχνολογικού Nasdaq την περασμένη εβδομάδα.

Εκτός από το -10% της Samsung, η SK Hynix έχασε 7,68%, με τον Kospi να υποχωρεί στη Νότια Κορέα έως και 8%, καθώς οι δύο εταιρείες αποτελούν πάνω από το 40% του δείκτη.

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Co υποχώρησε κατά 2,96%, ενώ η Hon Hai Precision, επίσης γνωστή ως Foxconn, υποχώρησε κατά 5,27%.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές τσιπ ακολούθησαν τις ασιατικές αντίστοιχες πτώσεις, στην αρχή της συνεδρίασης, υποχωρώντας μεταξύ 3 και 4,5%, ωστόσο στη συνέχεια έχουν μαζέψει τις απώλειες.

Το γενικότερο αρνητικό κλίμα στον κλάδο, επιδεινώθηκε από τις ανησυχίες ότι τα επιτόκια στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να παραμείνουν υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μετά τα στοιχεία για την εργασία στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα που ξεπέρασαν απότομα τις εκτιμήσεις.

«Μεταφέρουμε τις δύο τελευταίες μειώσεις επιτοκίων στην πρόβλεψή μας από την Fed στον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2027. Η αγορά εργασίας ήταν ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν», ανέφερε η Goldman Sachs σε σημείωμα την Παρασκευή.

Οι μειώσεις των τιμών των μετοχών ακολουθούν ένα πρόσφατο ράλι στις ασιατικές τεχνολογικές μετοχές που υποστηρίχθηκε από την αισιοδοξία των επενδυτών για τη ζήτηση τεχνητής νοημοσύνης. Τον περασμένο μήνα, η Samsung Electronics και η SK Hynix ξεπέρασαν την αποτίμηση της αγοράς του 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων η καθεμία, ενώ η SoftBank έγινε πρόσφατα η πιο πολύτιμη εταιρεία στην Ιαπωνία.

Το sell-off στις τεχνολογικές εταιρείες προκλήθηκε αφού τα έσοδα της Broadcom για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους ήταν χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς την περασμένη εβδομάδα, με αποτέλεσμα να βυθιστούν οι μετοχές της και να προκληθεί καταιγιστικός αντίκτυπος στον τεχνολογικό τομέα.

Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) έχασε πάνω από 9% την Παρασκευή. Η βρετανική εταιρεία τσιπ Arm Holdings της Softbank είχε υποχωρήσει σχεδόν 13%, ενώ η Micron Technology υποχώρησε περισσότερο από 13%.

«Η πτώση που προκλήθηκε από την τεχνολογία έσβησε περίπου 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια στην κεφαλαιοποίηση της αγοράς του S&P 500», σύμφωνα με σημείωμα της UOB τη Δευτέρα.

Υπάρχει ωστόσο και η άλλη πλευρά που υποστηρίζει πως παρά την ύφεση της αγοράς που προκλήθηκε από τις μαζικές πωλήσεις στην αρχή του πολέμου στο Ιράν, η βραχυπρόθεσμη αστάθεια δεν θα βλάψει σοβαρά τη συνολική ισχύ των αγορών. Ο Charles Wang, πρόεδρος της Shenzhen Dragon Pacific Capital Management Co, σημειώνει όντως μια «φούσκα» στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης της Κίνας, ωστόσο διατηρεί μια θετική μακροπρόθεσμη προοπτική.