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Η Ελλάδα έστειλε 2 Canadair στη μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία

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Η Ελλάδα έστειλε 2 Canadair στη μάχη με τις φλόγες στην Ισπανία
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Συνδρομή εναέριων δυνάμεων της Ελλάδας στην Ισπανία για την αντιμετώπιση μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Η Ελλάδα παρέχει εναέρια συνδρομή στην Ισπανία, με την αποστολή δύο πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Canadair CL-415, για την υποστήριξη των επιχειρήσεων αντιμετώπισης των μεγάλων δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα.

Η αποστολή των εναέριων μέσων πραγματοποιείται μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM), κατόπιν σχετικού αιτήματος των Ισπανικών αρχών προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC).

Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 αναχώρησαν χθες από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, πραγματοποίησαν ενδιάμεση προσγείωση στο Άκτιο, καθώς δεν κατέστη δυνατή η απευθείας μετάβασή τους. Σήμερα αναχώρησαν από το Άκτιο και προσγειώθηκαν στη Σαρδηνία της Ιταλίας για ανεφοδιασμό.

Πριν απο λίγο, απογειώθηκαν προκειμένου να συνεχίσουν την πτήση τους προς την Ισπανία, συμβάλλοντας στην ευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών και επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τις χώρες που δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές.

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tags:
Ισπανία
Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
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