Άκμαν: Η πώληση μετοχών της Alphabet δεν αποτελούσε κίνηση εναντίον της εταιρείας

Σύμφωνα με το «αφεντικό» της Pershing Square, οι μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google πουλήθηκαν για να χρηματοδοτήσουν αγορά μετοχών της Microsoft.

Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Μπιλ Άκμαν δήλωσε το Σάββατο ότι η πώληση μετοχών της Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google, δεν αποτελούσε κίνηση εναντίον της εταιρείας.
Ο Άκμαν ανέφερε ότι η εταιρεία του, Pershing Square, δημιούργησε νέα επενδυτική θέση στον τεχνολογικό κολοσσό Microsoft μετά την πρόσφατη πτώση της μετοχής της και πούλησε τη μακροχρόνια επένδυσή της στην Alphabet για να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της νέας τοποθέτησης.

«Για να είμαστε σαφείς, η πώληση της Google δεν ήταν ένα στοίχημα εναντίον της εταιρείας. Παραμένουμε ιδιαίτερα αισιόδοξοι μακροπρόθεσμα για την Alphabet. Όμως, με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις και δεδομένου του περιορισμένου κεφαλαίου που διαθέτουμε, τη χρησιμοποιήσαμε ως πηγή χρηματοδότησης για τη Microsoft», έγραψε ο Άκμαν στο X το Σάββατο.

Φωτογραφία @AP

