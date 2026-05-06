Ισχυρή ανάπτυξη και υψηλή κερδοφορία για τη Theon το α' τρίμηνο

Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδοφορίας στο πρώτο τρίμηνο του 2026 κατέγραψε η Theon International Plc, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης του ομίλου και διατηρώντας αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρήσης. Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, τα έσοδα ανήλθαν σε 120,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 32,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 31,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28,5%.

Το προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, στο 25%, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητα και τη λειτουργική αποδοτικότητα του ομίλου. Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σημαντικά στα 0,69 ευρώ, ενισχυμένα και από την αποτίμηση της στρατηγικής συμμετοχής της εταιρίας στην Exosens, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών διατηρήθηκε στα 1,42 δισ. ευρώ, προσφέροντας αυξημένη ορατότητα για τη μελλοντική πορεία της εταιρίας.

Παρά τη μείωση των νέων παραγγελιών κατά περίπου 40% σε ετήσια βάση, η διοίκηση αποδίδει την εξέλιξη κυρίως σε εποχικούς παράγοντες και εκτιμά ότι η εισροή παραγγελιών θα επιταχυνθεί στα επόμενα τρίμηνα. Παράλληλα, η εταιρία συνεχίζει να επενδύει σε νέες τεχνολογίες, παραγωγικές εγκαταστάσεις και στρατηγικές εξαγορές, ενισχύοντας τη θέση της στον τομέα των αμυντικών συστημάτων και των προϊόντων νυχτερινής όρασης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη στρατηγική συνεργασία με τη Rheinmetall, καθώς και στη συμφωνία εξαγοράς του 80% της γαλλικής MERIO, η οποία ενισχύει την παρουσία της Theon στον τομέα των drones και των ελαφρών εναέριων πλατφορμών.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Theon, Κρίστιαν Χατζημηνάς, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα, τη διαφοροποίηση και τη διαρκή αναπτυξιακή δυναμική της εταιρίας, υπογραμμίζοντας ότι ο όμιλος συνεχίζει την πορεία προς τον στόχο του 1 δισ. ευρώ σε έσοδα έως το 2029.