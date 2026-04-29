Mevaco: Διπλασίασε τα καθαρά κέρδη το 2025, αύξηση 19,56% στον κύκλο εργασιών

Ιδιαίτερα ισχυρές επιδόσεις κατέγραψε κατά τη χρήση του 2025 η MEVACO, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική της πορεία και την επιτυχημένη υλοποίηση της στρατηγικής της. Μέσω της αξιοποίησης της πολύτιμης εμπειρίας, της εκτεταμένης τεχνογνωσίας και των σύγχρονων παραγωγικών της δυνατοτήτων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εισηγμένης, η Εταιρεία πέτυχε ιστορικά υψηλά μεγέθη, ενώ παράλληλα διατηρεί τις προσπάθειες να ενισχύσει για τον εξαγωγικό της προσανατολισμό και να διευρύνει την παραγωγική της βάση.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε σε 72.686,67 χιλ. ευρώ, έναντι 60.796,87 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 19,56%, ως αποτέλεσμα της σημαντικής ενίσχυσης της ζήτησης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας ανήλθαν σε 21.991,88 χιλ. Ευρώ, έναντι 14.314,29 χιλ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά 53,64% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤDA) της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 14.078,92 χιλ. Ευρώ, έναντι κερδών 7.661,17 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας αύξηση κατά 83,77% σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσης.

Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 13.013,41 χιλ. Ευρώ έναντι 6.562,00 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση 98,31%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 10.078,18 χιλ. Ευρώ έναντι 5.048,39 χιλ. Ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση 99,63%.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή διαδραμάτισε η συστηματική ανάληψη και επιτυχής υλοποίηση έργων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αυξημένης πολυπλοκότητας και υψηλών τεχνικών και ποιοτικών απαιτήσεων. Παράλληλα, η συνεργασία με διεθνείς εταιρείες εγνωσμένου κύρους επιβεβαιώνει την πολυσχιδή παραγωγική ικανότητα της Εταιρείας, την αρτιότητα των εγκαταστάσεών της, καθώς και την ευελιξία και προσαρμοστικότητα του επιχειρηματικού της μοντέλου σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η συνολική εικόνα αποτυπώνει τη δυναμική ανάπτυξη της Εταιρείας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της και τη δημιουργία ισχυρών προοπτικών για τη συνέχεια.

Στην τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στην καινοτομία και την ποιότητα, ενισχύοντας τις εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες της, και επεκτείνοντας τις παραγωγικές της υποδομές και εγκαταστάσεις, με στόχο τη διατήρηση ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης και τη διεύρυνση της προϊοντικής της βάσης.

Στα πλαίσια αυτά βρίσκονται σε εξέλιξη τόσο η ανέγερση νέου αυτόνομου βιομηχανικού κτιρίου συνολικής επιφανείας περίπου 6.500 τ.μ σε ιδιόκτητη έκταση, όμορης των υφιστάμενων παραγωγικών εγκαταστάσεων καθώς και η προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, με τις επενδύσεις αυτές να στοχεύουν, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω ενίσχυση του τομέα παραγωγής αμυντικών συστημάτων. Η συνολική προϋπολογιζόμενη αξία της επένδυσης ανέρχεται περίπου σε 10 εκατ. ευρώ, το δε κόστος αυτής θα χρηματοδοτηθεί τόσο από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας όσο και από προϊόν εξωτερικής χρηματοδότησης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2027. Η νέα αυτή επένδυση της Εταιρείας είναι εναρμονισμένη με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της για την στοχευμένη αναβάθμιση και επέκταση της παραγωγικής ικανότητάς της στον κλάδο παραγωγής αμυντικού υλικού και αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση και ουσιαστική επέκταση της παρουσίας της Εταιρείας στον εν λόγω κλάδο με σκοπό την αξιοποίηση των προοπτικών αυτού.

Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών εξακολουθεί να εξαρτάται από τις συνθήκες που διαμορφώνονται στο διεθνές και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένη μεταβλητότητα και αβεβαιότητας παράγοντες που συνεχίζουν να επηρεάζουν την εφοδιαστική αλυσίδα, το κόστος ενέργειας και τις τιμές των πρώτων υλών, δημιουργώντας προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας.