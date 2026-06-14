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Λουόμενος εντόπισε πυρομαχικό υλικό - πιθανώς νάρκη - σε θαλάσσια περιοχή της Πιερίας

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Λουόμενος εντόπισε πυρομαχικό υλικό - πιθανώς νάρκη - σε θαλάσσια περιοχή της Πιερίας
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Το πυρομαχικό υλικό που βρίσκεται σε κατάσταση οξείδωσης, εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου και σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την ακτή.

Πυρομαχικό υλικό - πιθανώς νάρκη - εντόπισε λουόμενος στην Πιερία το απόγευμα του Σαββάτου και ενημέρωσε τη Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης, προκειμένου να επιληφθεί. Το πυρομαχικό υλικό που βρίσκεται σε κατάσταση οξείδωσης, εντοπίστηκε σε βάθος μόλις 1,5 μέτρου και σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από την ακτή, στη θαλάσσια περιοχή Καλλιθέας- Πιερίας. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης τοποθετήθηκε σήμανση στην περιοχή, ενώ παράλληλα για το συμβάν ενημερώθηκαν η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) και άλλοι αρμόδιοι φορείς, προκειμένου να προβούν τις προβλεπόμενες ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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