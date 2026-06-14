Σεισμός 5,3 βαθμών νοτιοδυτικά της Μεθώνης

Ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, καθώς και στην Αττική.

Σεισμική δόνηση 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγινε στις 21:17 με επίκεντρο την θαλάσσια περιοχή 18 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μεθώνης στη Μεσσηνία.

Σύμφωνα με το σεισμολογικό ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, η δόνηση είχε εστιακό βάθος 9 χιλιομέτρων. Ο σεισμός είχε μεγάλη διάρκεια και έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου, καθώς και στην Αττική.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 21:31, ακολούθησε μετασεισμός 2,8 Ρίχτερ.

