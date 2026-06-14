Τραμπ σε Ισραήλ – Χεζμπολάχ: Ας μην τινάξουμε την ειρήνη στον αέρα

Δεν θα πρέπει να υπάρξουν άλλες επιθέσεις, αναφέρει ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Όλες οι πλευρές θα πρέπει να αποκλιμακώσουν την ένταση.

Να υποβιβάσει την ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό προσπάθησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με μήνυμά του στην πλατφόρμα του Truth, καλώντας παράλληλα το Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ να σταματήσουν να ανταλλάσσουν χτυπήματα.

«Κανείς δεν σκοτώθηκε, δεν τραυματίστηκε και δεν υπήρξαν απώλειες, επομένως δεν θα έπρεπε να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία», ανέφερε προτρέποντας τις δύο πλευρές να αποκλιμακώσουν την ένταση, καθώς όπως τονίζει βρισκόμαστε κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία.



«Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης - ας μην την τινάξουμε στον αέρα», κατέληξε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, την ώρα που η Τεχεράνη διαμήνυσε ότι θα απαντήσει στο χτύπημα του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού- μιας περιοχής που θεωρείται προπύργιο της σιιτικής οργάνωσης- θέτοντας εν αμφιβόλω την πολυ-αναμενόμενη υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Αναλυτικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Η επίθεση που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη Βηρυτό δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί, ιδιαίτερα σε μια τόσο σημαντική ημέρα, καθώς βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται απέναντι σε απειλές, όμως η επίθεση στην οποία απάντησε ήταν πολύ μικρής σημασίας και χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο. Κανείς δεν σκοτώθηκε, δεν τραυματίστηκε και δεν υπήρξαν απώλειες, επομένως δεν θα έπρεπε να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.

Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές θα πρέπει να αποκλιμακώσουν την ένταση.

Δεν θα πρέπει να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά ούτε και επιθέσεις από οποιαδήποτε άλλη πλευρά, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ.

Αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει την αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης - ας μην την τινάξουμε στον αέρα.

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό».

Φωτογραφία @AP