Real Consulting: Ξεπέρασε το 10% το έμμεσο ποσοστό της Motor Oil

Σύμφωνα με την προηγούμενη γνωστοποίηση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ την 09.02.2026, το έμμεσο ποσοστό της επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ανήρχετο σε 7,077%.

Η εταιρεία "REAL CONSULTING A.E" ανακοινώνει ότι το ποσοστό της IREON INVESTMENTS LTD επί των δικαιωμάτων ψήφου της REAL CONSULTING Α.Ε., κατόπιν χρηματιστηριακής συναλλαγής που πραγματοποιήθηκε στις 24.04.2026 (ημερομηνία κρίσιμης συναλλαγής), διαμορφώθηκε σε 10,03% έναντι 8,40% προηγουμένως.

Πριν την ημερομηνία κρίσιμης συναλλαγής η θυγατρική της IREON INVESTMENTS LTD με την επωνυμία IREON VENTURES LTD κατείχε ποσοστό 0,07% των δικαιωμάτων ψήφου της REAL CONSULTING Α.Ε. Οι εταιρείες IREON INVESTMENTS LTD & IREON VENTURES LTD εδρεύουν στην Κύπρο.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. είναι ελέγχων μέτοχος κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1γ) του Ν. 3556/2007 της IREON INVESTMENTS LTD και ελέγχει έμμεσα συνολικό ποσοστό 10,10% των δικαιωμάτων ψήφου της REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.

