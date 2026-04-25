Γκιουλέκας: Η Μακεδονία και η Θράκη μπορούν να γίνουν μια αναπτυξιακή νησίδα για όλη την Ελλάδα

Ο ρόλος της Βόρειας Ελλάδας στη νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και των γεωπολιτικών εξελίξεων, απασχόλησε τη συζήτηση θεματικού πάνελ στο 11o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, αναφέρθηκε στην ασφάλεια και την σταθερότητα, που προσφέρει η Ελλάδα σε μία ταραγμένη διεθνή συγκυρία και γεωπολιτική γειτονιά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για προϋποθέσεις που δεν είναι αυτονόητες, αλλά κρίσιμες για την προσέλκυση επενδύσεων. Όπως τόνισε, «η Μακεδονία και η Θράκη μπορούν να γίνουν μια αναπτυξιακή νησίδα για όλη την Ελλάδα», προσθέτοντας ότι «ό,τι γίνει εδώ, θα το εισπράξει όλη η χώρα». Παράλληλα, εξήγησε τη στρατηγική σημασία της χερσαίας γειτνίασης με τέσσερις βαλκανικές χώρες, καθώς και των λιμανιών της Βόρειας Ελλάδας, τα οποία αναβαθμίζουν τον ρόλο της περιοχής και την καθιστούν «πύλη προς την Ευρώπη, την Ανατολή και τη Δύση». Ο Υφυπουργός επισήμανε επίσης τις πρωτοβουλίες ενίσχυσης επαφών με γειτονικές χώρες για την ανάπτυξη συνεργειών στους τομείς του επιχειρείν και της γνώσης, που ενισχύουν περαιτέρω την ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη, τόνισε ότι βρίσκεται σε περίοδο αναπτυξιακών έργων. «Το συντονιστικό όργανο έλειπε από τη Θεσσαλονίκη. Συνεργάζονται Δήμαρχοι, Περιφέρεια, Τροχαία, Πανεπιστήμια, ερευνητικές ομάδες και άλλοι φορείς. Πρέπει να επιστρατεύουμε την τεχνολογία και να συναποφασίζουμε, για να διεκδικούμε καλύτερα αποτελέσματα», δήλωσε, κλείνοντας ο κ. Γκιουλέκας.

Ο Σταύρος Καλαφάτης, Υφυπουργός Ανάπτυξης, υπογράμμισε με τη σειρά του ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί μια νέα εποχή όχι απλά μια εξέλιξη της τεχνολογίας και γι’ αυτό τον λόγο χρειάζεται «διάλογος με όρους μέλλοντος». Στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να γίνει «κόμβος καινοτομίας και εξωστρέφεια», ενώ πρόσθεσε πως η χρήση ΑΙ στον «πυρήνα μιας επιχείρησης, μπορεί να αλλάξει την πορεία της». Επιπλέον ανέφερε πως το 90% των επιχειρήσεων, που εφαρμόζουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, έχουν αυξήσει το κέρδος τους κατά 18% και την παραγωγικότητά τους κατά 400%. «Το ΕΚΕΤΑ είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί η παραγωγή γνώσης να είναι η πρώτη ύλη της ανταγωνιστικότητας των νέων επιχειρήσεων», υπογράμμισε, φέρνοντας ως παράδειγμα ξένες εταιρείες, που επένδυσαν στην πόλη, όπως η Deloitte και η Pfizer.



«Η Θεσσαλονίκη με ναυαρχίδα το Thess INTEC και ως πυλώνας σταθερότητας, θα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο Πρωθυπουργός βάζει “πολλά λεφτά” στη Βόρεια Ελλάδα και η κυβέρνηση βάζει τη Θεσσαλονίκη στην πρώτη γραμμή. 370 εκατ. ευρώ από Ταμείο Ανάκαμψης επενδύθηκαν στην Επιστήμη και τα Ερευνητικά Κέντρα. Η γνώση είναι πολλαπλασιαστής ισχύος για τη Θεσσαλονίκη και όλη την Ελλάδα», κατέληξε ο κ. Καλαφάτης.

Ο Αναστάσιος Τζήκας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος στη «Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης» και Επίτιμος Πρόεδρος ΣΕΠΕ, υποστήριξε πως η Ελλάδα έχασε τις τελευταίες δεκαετίες την ευκαιρία να μετεξελιχθεί σε τεχνολογικό hub, ωστόσο τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν αλλάξει, λόγω αλλαγής πολιτικής. «Η Τεχνητή Νοημοσύνη μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε το άλμα, ακόμη και τώρα. Είναι μία μεγάλη ευκαιρία με εθνικά χαρακτηριστικά. Η Θεσσαλονίκη έχασε χρόνο, αλλά η αγορά από μόνη της αλλάζει την κατάσταση. Εχει δημιουργηθεί ένα τεχνολογικό οικοσύστημα και είμαι αισιόδοξος», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Η Τεχνόπολις, μια δική μου πρωτοβουλία από το 2001, δείχνει, ότι πρέπει να κινητοποιηθούν η επιχειρηματική κοινότητα και οι τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορούμε να τα περιμένουμε όλα από το κράτος», πρόσθεσε, τονίζοντας στο τέλος ότι «Οι νέες τεχνολογίες είναι η στρατηγική βιομηχανία για τη χώρα μας. Να γίνει ο νέος τουρισμός. Η Θεσσαλονίκη δείχνει το δρόμο».



Ο Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος Thess INTEC και Πρόεδρος του Ομίλου Efthymiadis Agrotechnologies υποστήριξε ότι η Μακεδονία και η Θράκη έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες, που σήμερα δικαιώνονται, όπως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και η απολιγνιτοποίηση στην Κοζάνη. «Η ΑΙ είναι μία επανάσταση, που δεν κάνει πίσω, η ανθρωπότητα θα την αντιμετωπίσει θετικά», τόνισε και έφερε ως παράδειγμα τη δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της εταιρείας του, η οποία εντοπίζει αγροτεμάχια σε όλα τα Βαλκάνια και δίνει εκτίμηση για το αν χρειάζονται λίπασμα ή φάρμακα.

Η Βίκυ Λοϊζου, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, δήλωσε με τη σειρά της ότι εξακολουθούν να υφίστανται προβλήματα σε βασικές υποδομές, όπως η συνδεσιμότητα των επιχειρήσεων, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές λειτουργικές δυσκολίες. «Είμαστε ο μόνος εταίρος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, παρότι έχει ισχυρή παραγωγική βάση και οικοσύστημα καινοτομίας. Έχουμε τις συνθήκες, αλλά υπάρχει απόσταση από τη θεωρία στην εφαρμογή. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη την πραγματικότητα, όπως το ενεργειακό κόστος ή η πρόσβαση στο ίντερνετ. Τα θέματα υποδομών είναι στρατηγικής σημασίας. Πρέπει να κάνουμε άλμα στο νέο παραγωγικό μοντέλο με την ΑΙ, αλλά να μην αφήσουμε κανέναν πίσω, ούτε τις μικρές επιχειρήσεις. Οι πολιτικές να ακούν την βιομηχανία, πρέπει να γίνει ένα κοινωνικό συμβόλαιο για την ανάπτυξη”, είπε χαρακτηριστικά η κ. Λοϊζου.



Ο Νικόλαος Ντάβος Συνιδρυτής & Διευθυντής, CluBE-Cluster of Bioeconomy and Environment Δυτικής Μακεδονίας χαρακτήρισε την Περιφέρειά του ως «χαρακτηριστικό παράδειγμα δύσκολης μετάβασης στις καθαρές τεχνολογίες και την Τεχνητή Νοημοσύνη». Όπως δήλωσε, η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα πρακτικό εργαλείο, που μπορεί να βοηθήσει την παραγωγικότητα, τη λήψη αποφάσεων, την πράσινη οικονομία, την έρευνα και τις δημόσιες πολιτικές, όμως δεν είναι εύκολη η συνύπαρξη, ώστε να δωθούν λύσεις και να στηριχθούν οι πιο μικρές επιχειρήσεις. «Η Δυτική Μακεδονία μπορεί να εξελιχθεί σε κόμβο νέων τεχνολογιών, καθώς ετοιμάζεται ο 2ος υπερυπολογιστής στην Κοζάνη και τα data centers της ΔΕΗ, που θα συνδέουν την ενέργεια, με τα δεδομένα και την ΑΙ. Ζητούμενο είναι να γεφυρώσουμε την τεχνολογία με την αγορά. Να πάρουμε σοβαρά την εκμετάλλευση του ανθρώπινου δυναμικού και της δίψας για μόρφωση. Έχουμε χρυσή ευκαιρία σαν Ελλάδα να κάνουμε ριζική αναβάθμιση και η Δυτική Μακεδονία είναι σε κρίσιμη καμπή. Η μεταλιγνιτική εποχή πάει γρήγορα, αλλά αφήνει πολλά προβλήματα πίσω της. Να μετατρέψουμε την τεχνολογία σε παραγωγή και θέσεις εργασίας» κατέληξε ο κ. Ντάβος.