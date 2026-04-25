Τουρκία: Ο Ερντογάν απομάκρυνε τον υφυπουργό Παιδείας

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Αιτία, οι δύο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία τον Απρίλιο που προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν απέπεμψε τον υφυπουργό Παιδείας μετά τις δύο ένοπλες επιθέσεις σε σχολεία τον Απρίλιο που προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Οκτώ μαθητές ηλικίας 10 και 11 ετών, καθώς και ένας εκπαιδευτικός σκοτώθηκαν όταν έφηβος 14 ετών άνοιξε πυρ σε σχολείο του Καχραμάνμαρας.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο 14χρονος είχε στην κατοχή του πέντε πυροβόλα όπλα και ήταν γιος πρώην διοικητή της αστυνομίας, ο οποίος συνελήφθη.

Σε άλλη επίθεση στην επαρχία Σανλιούρφα, πρώην μαθητής άνοιξε πυρ στο παλιό του λύκειο και στην συνέχεια αυτοκτόνησε.

Βάσει του προεδρικού διατάγματος, ο υφυπουργός Παιδείας Ναζίφ Γιλμάζ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και αντικαταστάθηκε από τον Τζιχάντ Ντεμιρλί.

Οι δύο επιθέσεις προκάλεσαν σοκ στην κοινή γνώμη και ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι η κυβέρνησή του θα εισαγάγει περιορισμούς στην οπλοκατοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

