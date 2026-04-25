Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι υπέγραψε συμφωνίες συνεργασίας στους τομείς της άμυνας και της ενέργειας με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ σήμερα στο Μπακού, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να εκμεταλλευθεί την εμπειρία που έχει αποκτήσει στην αντιαεροπορική άμυνα στον πόλεμο κατά της ρωσικής επίθεσης.

Πολλές χώρες αναζήτησαν την βοήθεια και την τεχνογνωσία της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή που ξεκίνησε από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν.

Ο πρόεδρος Ζελένσκι δήλωσε ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία στρατιωτικοβιομηχανικής συνεργασίας.

Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν δήλωσε ότι η στρατιωτικοβιομηχανική σύμπραξη ανάμεσα στις δύο χώρες έχει «προοπτικές ευρέος φάσματος» και ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν θέματα από κοινού αμυντικής παραγωγής.

Η Ουκρανία έχει υπογράψει συμφωνίες κοινής παραγωγής οπλικών συστημάτων με πολλές ευρωπαϊκές συμμαχικές χώρες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι συζήτησε με τον Αζέρο ομόλογό του το ενδεχόμενο οργάνωσης συνάντησης ανάμεσα στην Ουκρανία και την Ρωσία στο Αζερμπαϊτζάν.

«Είμαστε έτοιμοι οι επόμενες συνομιλίες να διεξαχθούν στο Αζερμπαϊτζάν, αν η Ρωσία είναι έτοιμη για διπλωματία», είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ