Τραμπ: Αγόρασε ομόλογα αξίας 51 εκατ. δολαρίων τον Μάρτιο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πραγματοποίησε 175 χρηματοοικονομικές συναλλαγές τον περασμένο μήνα.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε τουλάχιστον 51 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα τον Μάρτιο, σύμφωνα με οικονομικές δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν το Σάββατο, με τις αγορές να καλύπτουν διάφορους τομείς.

Ο Τραμπ σύμφωνα με το Reuters, πραγματοποίησε 175 χρηματοοικονομικές συναλλαγές τον περασμένο μήνα, σύμφωνα με έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από το Γραφείο Κυβερνητικής Ηθικής των ΗΠΑ. Τα έγγραφα δεν περιλαμβάνουν ακριβή ποσά για κάθε αγορά ή πώληση, αλλά μόνο το εύρος αξιών για αυτά.

Τα περισσότερα από τα περιουσιακά στοιχεία που δηλώθηκαν ήταν δημοτικά ομόλογα που εκδόθηκαν από πολιτείες, κομητείες, σχολικές περιφέρειες και άλλους φορείς που συνδέονται με κυβερνητικές υπηρεσίες ή συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Οι 26 μεγαλύτερες συναλλαγές του, στο εύρος 1 έως 5 εκατομμυρίων δολαρίων, αφορούσαν κυρίως δημοτικά ομόλογα ή ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου, αν και δύο από τις συναλλαγές ήταν αγορές εταιρικών εκδόσεων από τις Weyerhaeuser και General Motors. Επένδυσε επίσης σε ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο (ETF) που παρακολουθεί δείκτη ομολόγων υψηλής απόδοσης.

Ο πρόεδρος αγόρασε εταιρικά ομόλογα σε τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, με εκδότες όπως η Constellation Energy, η Occidental Petroleum, η Broadcom, η Nvidia, η Meta Platforms, η Microsoft και οι τράπεζες της Wall Street Citigroup, Goldman Sachs και JPMorgan Chase, καθώς και η Boeing.

Η συνολική μέγιστη αξία των αγορών ομολόγων του Τραμπ σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται περίπου στα 161 εκατομμύρια δολάρια.

