Stig Thorgersen (EY) στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών: Η Ελλάδα πρέπει να μετασχηματιστεί σε εξαγωγέα άμυνας, από απλός αγοραστής

Την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε ένα περιφερειακό hub για αμυντική συνεργασία επενδύοντας σε καινοτομία, τεχνολογία και ταλέντο, εξέφρασε ο Stig Thorgersen, Partner και Global Consulting Government and Defense Leader της EY, κατά τη συμμετοχή του σε panel συζήτησης με τίτλο, “Greece as a Defense Cooperation Hub”, στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον στην ευρύτερη γειτονιά της Ευρώπης και, με την ταχύτητα με την οποία «τρέχουν» οι τεχνολογικές εξελίξεις, ο κ. Thorgersen εκτίμησε ότι μικρότερα κράτη, όπως η Ελλάδα, πρέπει να βασιστούν στις συνεργασίες – στην περίπτωση της Ελλάδας, στο πλαίσιο της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ο κ. Thorgersen σημείωσε ότι, η Ελλάδα, για να συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να παραμείνει σχετική και να διεκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο στο περιφερειακό και παγκόσμιο σύστημα άμυνας, θα πρέπει να μετασχηματιστεί «από αγοραστής, σε παραγωγός και εξαγωγέας αμυντικών συστημάτων». Για να καταστεί αυτό εφικτό, η χώρα πρέπει «να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα άμυνας το οποίο θα διασυνδέει το κράτος, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα», εξήγησε.

Σε αυτή την προσπάθεια, σημαντικό είναι η Ελλάδα να αξιοποιήσει το πλεονέκτημα που έχει σε ταλέντο και δυνατότητες στον τομέα της τεχνολογίας, και κυρίως, στην τεχνητή νοημοσύνη. «Σήμερα, στην Ελλάδα, υπάρχει ένα μεγάλο βάθος και εύρος δυνατοτήτων και ταλέντων στην τεχνολογία, κάτι που μπορεί να αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην άμυνα» παρατήρησε, και υπογράμμισε ότι η «ανάπτυξη δυνατοτήτων AI και καινοτομίας, παράλληλα, με την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανίας, απαιτεί μία συνεκτική εθνική στρατηγική, κάτι που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αρχίζουν να αναπτύσσουν».

Ο κ. Thorgersen κατέληξε ότι «οι χώρες που θα είναι πιο επιτυχημένες αυτή τη στιγμή στον τομέα της άμυνας, είναι εκείνες που θα επενδύσουν στην καινοτομία και θα την καθοδηγήσουν».

Στο panel συμμετείχαν, επίσης, οι Ιωάννης Μανιάτης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος του S&D, Δρ. Παναγιώτης Χατζηπαυλής, Defense Director στο Υπουργείο Άμυνας της Δημοκρατίας της Κύπρου, Βασίλης Χαλουλάκος, CEO της ICEYE Hellas, Robert Toth, Business Development Analysis VP της Lockheed Martin Aeronautics, και Νικόλαος Παπάτσας, Μέλος ΔΣ του EFA Group και Πρόεδρος της ΕΕΛΕΑΑ. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Μαρία Τσιλινίκου.

