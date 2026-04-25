Ουγγαρία: Ο απερχόμενος πρωθυπουργός Όρμπαν δηλώνει ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα

Newsroom
Βίκτορ Όρμπαν / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Ο απερχόμενος εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε ότι θα παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα, μετά τη συντριπτική εκλογική ήττα της συμμαχίας του έπειτα από 16 χρόνια στην εξουσία.

"Καθώς η έδρα που κέρδισα ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου για την πλατφόρμα Fidesz-KDNP είναι στην πραγματικότητα μια κοινοβουλευτική έδρα για το Fidesz, αποφάσισα να την παραδώσω. Αυτή την ώρα, δεν με χρειάζεται το κοινοβούλιο, αλλά η αναδιοργάνωση του εθνικού στρατοπέδου", δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Facebook.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

Ουγγαρία
Βίκτορ Όρμπαν
