Θεσσαλονίκη: Επιχείρηση της Αστυνομίας σε εγκαταλελειμμένο κτίριο – Προσαγωγές ατόμων

Είχαν προηγηθεί πληροφορίες για παρουσία ομάδας ατόμων που φέρονται να κινούνται στον ευρύτερο αντιεξουσιαστικό χώρο.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πιστών, στην περιοχή της Παναγίας Φανερωμένης, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., στο σημείο εντοπίστηκαν άτομα τα οποία προσήχθησαν για εξακρίβωση στοιχείων. Κατά την πολύωρη επιχείρηση προσήχθησαν περισσότερα από 15 άτομα, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Οι προσαχθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια αστυνομική υπηρεσία και εξετάζεται εάν προκύπτουν λόγοι για περαιτέρω ενέργειες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Φορολογικές δηλώσεις: Ώρα διορθώσεων για λάθη και παραλείψεις – Τι πρέπει να προσέξουν όσοι έχουν υποβάλει δήλωση

Πώς θα παραχωρηθούν/αξιοποιηθούν τα 22 περιφερειακά αεροδρόμια – Οι 2,5 εκατ. επιβάτες και τα «φιλέτα»

Fuel Pass, diesel και καύσιμα: Πώς και για πόσο «τρέχουν» οι επιδοτήσεις

