Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Στο τραπέζι οι αλλαγές στο Σύνταγμα και οι σύγχρονες προκλήσεις

Η ανάγκη και η κατεύθυνση της επικείμενης αναθεώρησης βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, το οποίο πραγματοποιείται στους Δελφούς, δίνοντας έμφαση στις αδυναμίες του ισχύοντος πλαισίου και τις σύγχρονες προκλήσεις.

Ο κ. Στέλιος Κουτνατζής, Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, σημείωσε ότι «έχουμε μια εξαιρετικά βαριά διαδικασία αναθεώρησης, την πιο βαριά στην Ευρώπη», γεγονός που οδηγεί σε συνολικές παρεμβάσεις και πρόσθεσε: «όταν έχουμε αυτή τη δυνατότητα, προσπαθούμε να αλλάξουμε ό,τι περισσότερο μπορούμε». Τόνισε ότι, παρά την επιτυχία του Συντάγματος του 1975, «σε μια σειρά από διατάξεις χαρακτηρίζεται από αναχρονισμούς», ενώ «έχουμε ένα εξαιρετικά φλύαρο Σύνταγμα» και «σε σημαντικό βαθμό είναι ένα Σύνταγμα συμβολικό».

Ο κ. Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής Ροδόπης, Υπουργός Παιδείας (2007–2009), Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών (2009), Υπουργός Εσωτερικών (2012–2013), υπογράμμισε ότι «αυτό το Σύνταγμα μας πήγε μισό αιώνα και μας πήγε με επιτυχία», επισημαίνοντας, ωστόσο την ανάγκη προσαρμογής: «έχουμε τρεις παράλληλες έννομες τάξεις: την εσωτερική έννομη τάξη, το Διεθνές Δίκαιο και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο», ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη δημιουργεί νέα δεδομένα. Όπως τόνισε, «η αναθεωρητική διαδικασία δεν είναι μια αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση».

Ο κ. Χάρης Παμπούκης, Δικηγόρος, Καθηγητής Νομικής, Υπουργός Επικρατείας (2011), έθεσε τα βασικά κριτήρια της αναθεώρησης, τονίζοντας ότι «πρέπει να έχει σαφή και λιτή στοχοθεσία» και να στηρίζεται σε «πολιτική και κοινωνική ωριμότητα», επισημαίνοντας ότι «υπάρχουν 20 διατάξεις οι οποίες μπορούν εύκολα να απαλειφθούν από το Σύνταγμα».

Ο κ. Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, υποστήριξε ότι «η αναθεώρηση ενός συντάγματος δεν οφείλεται στην ηλικία του αλλά έχει να κάνει με τη συνταγματική πρακτική», αναδεικνύοντας το άρθρο 86 ως χαρακτηριστική δυσλειτουργία, και προσθέτοντας ότι «το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό, πιθανότατα δεν θα είναι ούτε και η λύση συνταγματική».

Ο κ. Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΕΚΠΑ, τόνισε ότι «το συνταγματικό κείμενο από μόνο του δεν λύνει τα προβλήματα», επισημαίνοντας την ανάγκη αλλαγών σε κρίσιμα πεδία όπως το άρθρο 86 και η λειτουργία της δικαιοσύνης, ενώ σημείωσε ότι «είμαστε από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που δεν έχουμε συνταγματικό δικαστήριο».