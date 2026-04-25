Φόρουμ των Δελφών: Πώς η ΤΝ ενισχύει την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των ΜμΕ

Ο ρόλος της οικονομικής διπλωματίας και της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, με τους ομιλητές να αναδεικνύουν τόσο τις προκλήσεις όσο και τις μεγάλες ευκαιρίες που διαμορφώνονται στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον.

Ο Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία (2019-2025), τόνισε την ανάγκη μετάβασης από την εξαγωγική λογική σε ένα μοντέλο διεθνοποίησης μέσω οικοσυστημάτων και στρατηγικών συνεργασιών. «Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μην μιλήσουμε γενικά για την οικονομική διπλωματία, αλλά για την ανταγωνιστικότητα που προκύπτει στις ελληνικές εταιρείες και πώς η οικονομική διπλωματία μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα στο κομμάτι του AI και των νέων τεχνολογιών».

Ο Τάσος Ιωσηφίδης, Partner, EY και Επικεφαλής, EY-Parthenon στην Ελλάδα υπογράμμισε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί ήδη καταλύτη μετασχηματισμού για τις επιχειρήσεις, με σημαντική επίδραση στην παραγωγικότητα και την καινοτομία, επισημαίνοντας ωστόσο ότι παραμένουν επενδυτικά κενά, έλλειψη ενημέρωσης και χαμηλά επίπεδα εμπιστοσύνης. Τέλος την ανάγκη επέκταση της δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών και ευκολότερης πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο Ιωάννης Βουγιούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Ηπείρου, αναφέρθηκε στις δομικές δυσκολίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο ως προς το μέγεθος και την τεχνογνωσία τους όσο και ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, επισημαίνοντας την ανάγκη ενίσχυσης της συμβουλευτικής τραπεζικής.

Ο Γιάννης Σηφάκης, Διευθυντής Marketing, Εταιρικής Επικοινωνίας και Πωλήσεων της Τειρεσίας δήλωσε: «Η Τειρεσίας στηρίζει τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, όπως η ΑI και στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης χρηματοδότησης και της υγιούς ανάπτυξή τους. Παράλληλα, η στρατηγική εμπορική συνεργασία με την Equifax αποσκοπεί στην περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της εταιρίας μας με απώτερο σκοπό την κάλυψη σημαντικών αναγκών των επιχειρήσεων στον τομέα του Risk Management (Fraud and Account Protection). Ιδιαίτερα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), είναι κρίσιμη η έγκαιρη αντιμετώπιση των κινδύνων αθέτησης πληρωμών και η προστασία της ρευστότητάς τους. Στο πλαίσιο αυτό, προσφέρονται στις επιχειρήσεις σύγχρονα εργαλεία διαχείρισης της οικονομικής συμπεριφοράς των πελατών τους, διασφαλίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία τους. Η Τειρεσίας, ως το Γραφείο Πίστης της Ελλάδας, με σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών και των επιχειρήσεων, στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και τη δημιουργία ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος για όλους».

