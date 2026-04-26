Διακοπές με έως 12 ευρώ την ημέρα για 25.000 συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ)

Αμέσως μετά την Πρωτομαγιά αναμένεται να ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΔΥΠΑ που δέχεται αιτήσεις για 25.000 voucher κοινωνικού τουρισμού σε συνταξιούχους του ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Το πακέτο περιλαμβάνει δωρεάν διακοπές για 10 ή 12 διανυκτερεύσεις σε 16 νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς με επιταγές κοινωνικού τουρισμού, το διάστημα από τα μέσα Μαΐου 2026 ως το τέλος Ιουνίου 2027.

Δωρεάν διακοπές για 10 διανυκτερεύσεις θα μπορούν να πραγματοποιήσουν οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ σε Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο και για 12 διανυκτερεύσεις σε καταλύματα των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Αννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, και Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Έβρου.

Οσοι επιλέξουν άλλους προορισμούς που απαιτούν ιδιωτική συμμετοχή, αυτή κυμαίνεται από 1 ευρώ ως 12 ευρώ κατ΄ άτομο ημερησίως, ανάλογα με το κατάλυμα και την παροχή πρωινού.

Δικαιούχοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2026-2027 ορίζονται συνταξιούχοι του πρώην ΟΑΕΕ. Επίσης ωφελούμενοι μπορεί να θεωρηθούν οι εξής κατηγορίες:

α) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των πέντε και έως δεκαοχτώ ετών (ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους θεωρείται η 01.01.2026),

β) τέκνα των δικαιούχων ηλικίας άνω των 18 ετών, έμμεσα ασφαλισμένα από τον δικαιούχο ή τον άλλο γονέα, ή άμεσα ασφαλισμένα λόγω αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, χωρίς ημέρες εργασίας,

γ) οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,

δ) οι συνοδοί των δικαιούχων ή ωφελουμένων των ως άνω περιπτώσεων α’ έως γ’ ανηκόντων στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και μόνο στην περίπτωση που υπάρχει αναγκαιότητα συνοδείας.

Παράλληλα προσφέρεται voucher για την ακτοπλοϊκή μετάβαση των δικαιούχων - ωφελούμενων στην περιοχή του τουριστικού καταλύματος. Το ύψος της οικονομικής αξίας της επιταγής ανέρχεται:

στο 50% για τον γενικό πληθυσμό,

στο 100% για τα άτομα με αναπηρία.

Οι συνταξιούχοι μοριοδοτούνται με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Για συνταξιούχους με αναπηρία 50% και άνω δίδονται 50 μόρια, για μονογονείς συνταξιούχους 10 μόρια, για ανήλικο τέκνο 15 μόρια για κάθε τέκνο. Ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματος, δίδονται επιπλέον 30 μόρια για εισόδημα ως 10.000 ευρώ, 20 μόρια για εισόδημα από 10.000,01 ευρώ ως 20.000 ευρώ, και 10 μόρια για ετήσιο εισόδημα από 20.000,01 ευρώ ως 30.000 ευρώ. Νέος δικαιούχος ή δικαιούχος που συμμετείχε αλλά δεν επελέγη λόγω μοριοδότησης στα προηγούμενα προγράμματα παίρνει επιπλέον 20 μόρια.