Politico: Ελλάδα και Γαλλία ζητούν νέα ευρωομόλογα και παράταση στην αποπληρωμή του Ταμείου Ανάκαμψης

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσαν και οι δύο να επιμηκυνθεί η αποπληρωμή του σχεδίου ανάκαμψης της ΕΕ μετά την πανδημία του κορονοϊού και να εκδοθούν περισσότερα ευρωπαϊκά ομόλογα για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, αναφέρει το Politico.

«Χρεωθήκαμε κατά τη διάρκεια της Covid. Σήμερα κάποιοι μας λένε ότι πρέπει να αποπληρώσουμε γρήγορα. Είναι ανόητο», δήλωσε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μαξίμου στην Αθήνα, μαζί με τον Μητσοτάκη. «Ας επιμηκύνουμε αυτό το χρέος ή ας προχωρήσουμε σε νέα έκδοση χρέους», πρόσθεσε.

Ο Μακρόν επανέλαβε επίσης την έκκλησή του για μεγαλύτερη χρήση κοινού ευρωπαϊκού χρέους, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις σε βασικούς τομείς όπως η άμυνα, το διάστημα και η τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός συμμερίστηκε την ίδια άποψη.

«Τι νόημα έχει αυτή τη στιγμή να πάμε και να αποπληρώσουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, μειώνοντας έτσι τον προϋπολογισμό για τα επόμενα έξι χρόνια, όταν δεν υπάρχει λόγος να το κάνουμε και όταν υπάρχει ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα που θα μας κάνουν επίσης ισχυρότερους ως Ευρωπαϊκή Ένωση;» δήλωσε ο Μητσοτάκης.

Ο Μητσοτάκης και ο Μακρόν, που ηγούνται αντίστοιχα της πιο υπερχρεωμένης και της τρίτης πιο υπερχρεωμένης χώρας στην ΕΕ, αναμένεται να υπερασπιστούν τη θέση τους σε δύσκολες διαπραγματεύσεις γύρω από τον επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2028-2034.

Η επιλογή της μετακύλισης του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης αναφέρθηκε από αρκετούς ηγέτες της ΕΕ την Παρασκευή κατά τη διάρκεια άτυπης συνάντησης στην Κύπρο, καθώς η ΕΕ πρόκειται να ξεκινήσει από το 2028 την αποπληρωμή 25 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως για το κοινό χρέος που εξέδωσε για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας Covid.

Ωστόσο, οι λεγόμενες «λιτές» χώρες αντέδρασαν έντονα. «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο περιθώριο της συνάντησης του Συμβουλίου. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επίσης την Παρασκευή τάχθηκε κατά της αύξησης του κοινού ευρωπαϊκού χρέους.

«Σήμερα, πολλοί θα σας πουν “αποκλείεται”», είπε ο Μακρόν. «Αλλά είμαι βέβαιος ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε, γιατί η Ευρώπη θέλει να βρίσκεται στον ανταγωνισμό».

Νωρίτερα το Σάββατο, Γαλλία και Ελλάδα ενίσχυσαν τους διμερείς δεσμούς τους υπογράφοντας εννέα συμφωνίες, μεταξύ των οποίων μια ευρεία αμυντική συμφωνία που περιλαμβάνει ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και συνεργασίες που εκτείνονται από την άμυνα έως την πυρηνική τεχνολογία και την εκπαίδευση.

Επίσης το Σάββατο, η γαλλική αμυντική εταιρεία MBDA υπέγραψε σύμβαση για τη συνέχιση της υποστήριξης προς τον ελληνικό στρατό για τους πυραύλους Mica.