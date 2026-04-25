Μαλί: Συντονισμένες επιθέσεις τζιχαντιστικών και αυτονομιστικών οργανώσεων σε ολόκληρη την χώρα

Σφοδρές συγκρούσεις έχουν ξεσπάσει από νωρίς το πρωί στην περιφέρεια της πρωτεύουσας Μπαμακό και πολλές πόλεις του Μαλί ανάμεσα στις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας και ένοπλες οργανώσεις που εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις σε ολόκληρη την χώρα.

Οι μαχητές των τζιχαντιστικών οργανώσεων και του Μετώπου Απελευθέρωσης του Αζαουάντ (FLA) επετέθησαν από νωρίς το πρωί από κοινού κατά στρατοπέδων και άλλων στόχων στο Μπαμακό και σε άλλες περιοχές της χώρας. Προς το μεσημέρι, οι αντάρτες τουαρέγκ του FLA ανακοίνωσαν ότι ελέγχουν την στρατηγικής σημασίας πόλη Κιντάλ.

Το Μαλί, χώρα του Σάχελ κυβερνάται από στρατιωτική χούντα που κατέλαβε την εξουσία με δύο διαδοχικά πραξικοπήματα το 2020 και το 2021 και η οποία ανακοίνωσε σήμερα ότι η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις εξουδετερώνουν τους επιτιθέμενους τρομοκράτες.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαμακό και ο ΟΗΕ ζήτησαν από τα μέλη του προσωπικού τους να αποφύγουν τις μετακινήσεις και να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία τεράστια συντονισμένη επίθεση σε ολόκληρη την χώρα σε πρωτοφανή κλίμακα από το 2012 , όταν η κυβέρνηση έχασε το ήμισυ της χώρας», δήλωσε ο Charlie Werb, αναλυτής του Aldebaran Threat Consultants (ATC).

Το Μαλί βρίσκεται αντιμέτωπο από το 2012 με σοβαρή κρίση ασφαλείας που τροφοδοτείται από τις επιθέσεις τζιχαντιστικών οργανώσεων προσκείμενων στην Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος, καθώς και αυτονομιστικών και εθνοτικών οργανώσεων όπως το FLA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ