Bitcoin: Σε «αθόρυβη» πορεία για τις 80.000 δολάρια

Το Bitcoin πλησιάζει τα 80.000 δολάρια για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο - μια «αθόρυβη» ανάκαμψη που δεν βασίζεται στην ευφορία, αλλά στο κλείσιμο short θέσεων και στη συνεχή συσσώρευση από μία εταιρεία: τη Strategy Inc.

Οι επενδυτές έχουν τοποθετήσει περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin ETFs τον τελευταίο μήνα, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, με τις καθαρές εισροές να γίνονται θετικές τον Μάρτιο για πρώτη φορά εδώ και τέσσερις μήνες. Παράλληλα, η Strategy, η εταιρεία υπό την ηγεσία του υποστηρικτή του Bitcoin Μάικλ Σέιλορ, έχει αγοράσει Bitcoin αξίας 3,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέχρι στιγμής αυτόν τον μήνα - το μεγαλύτερο ποσό εδώ και έναν χρόνο, σύμφωνα με εταιρικά δεδομένα που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Για όσους δεν παρακολουθούν καθημερινά τις αγορές, η άνοδος αυτή μπορεί να αποτελεί έκπληξη - το Bitcoin έχει αυξηθεί σιωπηλά κατά περίπου 14% από τα τέλη Μαρτίου, αναζωπυρώνοντας τις ελπίδες των πιο πιστών ότι η ανοδική του πορεία ήρθε για να μείνει.

Για τους υποστηρικτές του, πρόκειται για ένα ενθαρρυντικό σημάδι, καθώς η άνοδος των μετοχών του μεγαλύτερου εταιρικού κατόχου Bitcoin και οι ισχυρότερες εισροές στα ETFs ενισχύουν τη ζήτηση για το νόμισμα. Οι αγορές παραγώγων δείχνουν επίσης μια πιο αισιόδοξη μεταστροφή. «Την τελευταία εβδομάδα έχουμε δει σταδιακά πιο ανοδικές τοποθετήσεις στο Bitcoin», δήλωσε ο Μπόχαν Τζιανγκ, ανώτερος trader παραγώγων στη FalconX.

Η «αθόρυβη» ανάκαμψη στην αγορά κρυπτονομισμάτων έχει εξελιχθεί σταδιακά τις τελευταίες ημέρες. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, σχεδόν κάθε άνοδος συνοδευόταν από άμεσες πωλήσεις από επενδυτές που επιδίωκαν να ισοφαρίσουν ή να περιορίσουν τις ζημιές τους. Ωστόσο, η πορεία του Bitcoin προς τα 80.000 δολάρια έχει συμπαρασύρει και άλλα νομίσματα: το Ether έχει αυξηθεί κατά 10% τον τελευταίο μήνα, φτάνοντας περίπου τα 2.300 δολάρια, ενώ και ορισμένα μικρότερα κρυπτονομίσματα έχουν επίσης επωφεληθεί.

Περισσότεροι αναλυτές έχουν επισημάνει τον ρόλο της Strategy μέσα στην αγορά. Ως εταιρεία «ταμείου» Bitcoin, ο βασικός της σκοπός είναι η συσσώρευση Bitcoin χρησιμοποιώντας κεφάλαια που αντλεί από τις αγορές κεφαλαίου. Τον Μάρτιο, η Strategy άρχισε να υλοποιεί μια μακροχρόνια δέσμευση να χρηματοδοτεί τις αγορές περισσότερο μέσω εσόδων από την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Αυτό έχει συμβάλει στην άμβλυνση των ανησυχιών για απομείωση της αξίας (dilution) μεταξύ των κατόχων κοινών μετοχών.