Πακιστάν: Παραμένει αισιόδοξο για διεξαγωγή συνομιλιών ΗΠΑ - Ιράν

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί είχε συνάντηση με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ. Η ιρανική πλευρά τονίζει ότι δεν θα αποδεχθεί μαξιμαλιστικές απαιτήσεις.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, είχε συνάντησή του με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ. Στη δήλωση αναφέρεται ότι συζήτησαν «τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός» μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ.

Επίσης, σημειώνεται ότι ο Αραγτσί παρουσίασε τις «απόψεις και εκτιμήσεις» του Ιράν σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Η δήλωση προσθέτει ότι ο Ασίμ Μουνίρ ανέφερε πως το Πακιστάν είναι έτοιμο να συνεχίσει τις διαμεσολαβητικές του προσπάθειες.

Ο Ιρανός υπ. Εξωτερικών πρόσθεσε ότι «εξήγησε τη βασική θέση της χώρας μας (του Ιράν)» σχετικά με «τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν την κατάπαυση του πυρός» και τον «πλήρη τερματισμό» του πολέμου.

Η ιρανική πλευρά ανέφερε επίσης ότι ο Σαρίφ «εξέφρασε την πεποίθηση» ότι η διαπραγματευτική διαδικασία θα συνεχιστεί. Κατά κύριο λόγο, η ιρανική πλευρά τονίζει ότι δεν θα αποδεχθεί μαξιμαλιστικές απαιτήσεις.

Αισιόδοξο παραμένει το Πακιστάν

Οι δυνάμεις ασφαλείας παραμένουν παρούσες στο Ισλαμαμπάντ - ένα σημάδι ότι το Πακιστάν εξακολουθεί να ελπίζει πως θα πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, αναφέρει το BBC.

Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, φαίνεται να έχει μεταβεί με μια ολοκληρωμένη πρόταση την οποία θα παραδώσει στο Πακιστάν. Υπάρχουν αναφορές ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, θα τη διαβιβάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Δεν υπάρχει ακόμη επιβεβαίωση για το αν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ έχουν αναχωρήσει από την Ουάσιγκτον.

Από την πλευρά τους Ιρανοί αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η συνάντηση με τις ΗΠΑ δεν αποτελεί μέρος της αποστολής του Αραγτσί. Ωστόσο, σύμφωνα με αναλυτές, στην πραγματικότητα το Ιράν βρίσκεται εκεί ακριβώς για να παρουσιάσει μια νέα πρόταση.

Οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς. Από την Τεχεράνη μεταφέρεται ότι πολλοί σκληροπυρηνικοί κληρικοί υποστηρίζουν πως το πυρηνικό ζήτημα δεν είναι προς διαπραγμάτευση - ένα βασικό σημείο τριβής στον τελευταίο γύρο συνομιλιών.

Πεζεσκιάν: Μειώστε την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, κάλεσε τους πολίτες να «ελέγξουν την κατανάλωση» ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς συνεχίζεται ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ.

«Οι εχθροί καταστρέφουν τις υποδομές μας και μας θέτουν υπό πολιορκία, ώστε οι πολίτες να δυσαρεστηθούν και η σημερινή ικανοποίηση να μετατραπεί σε δυσαρέσκεια», δήλωσε.

Πρόσθεσε επίσης: «Αντί για 10 φώτα, ας ανάβουν μόνο δύο στο σπίτι· τι πρόβλημα υπάρχει σε αυτό;»

Ο διευθύνων σύμβουλος της ιρανικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Tavanir έχει επίσης καλέσει τους πολίτες να περιορίσουν τη χρήση ρεύματος και να αναφέρουν τυχόν μη εξουσιοδοτημένη κατανάλωση, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύθηκε στο Telegram από το κρατικό ιρανικό πρακτορείο.

