Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Νεμφάκου (ΕΤΕ): Πρόκληση η εμπιστοσύνη των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Οι οργανισμοί που ξεχωρίζουν είναι αυτοί που αξιοποιούν καλύτερα το ταλέντο που ήδη διαθέτουν, είπε η Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της ΕΤΕ.

Οι οργανισμοί τους οποίους εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι θα είναι αυτοί που θα κερδίζουν περισσότερο στο προσεχές μέλλον και όχι απαραιτήτως εκείνοι που διαθέτουν την καλύτερη τεχνολογία, τόνισε η κ. Μίρκα Νεμφάκου, Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας, από το βήμα του Delphi Economic Forum.

Σε πάνελ με τίτλο «Competing for Talent in the New Economy», η κ. Νεμφάκου σημείωσε πως το πραγματικό πεδίο ανταγωνισμού στη νέα οικονομία που διαμορφώνεται είναι η εμπειρία του εργαζόμενου, η οποία δεν χτίζεται με πολιτικές, αλλά με συνέπεια και σε καθημερινή βάση. Η πραγματική πρόκληση για όλους, συμπλήρωσε, είναι το γεγονός ότι η εμπιστοσύνη δεν δηλώνεται, κερδίζεται. Για την Εθνική Τράπεζα, αυτό είναι και το πιο κρίσιμο πλεονέκτημα: ότι στη μακρόχρονη ιστορία της, οι άνθρωποί της επιλέγουν να την εμπιστεύονται.

Στην Ελλάδα, υπογράμμισε η κ. Νεμφάκου, δεν υπάρχει έλλειμμα ταλέντου. Υπάρχει έλλειμμα περιβάλλοντος για να το κρατήσουμε και αυτό δεν είναι θέμα μόνο μισθού αλλά και θέμα εμπιστοσύνης, εξέλιξης και ποιότητας ηγεσίας. Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι η εμπιστοσύνη και γι’ αυτόν τον λόγο η Εθνική Τράπεζα εστιάζει στην εμπειρία των ανθρώπων, στην ηγεσία και στις δεξιότητες. Αν οι άνθρωποι δεν κατανοήσουν το «γιατί, δεν θα υιοθετήσουν την αλλαγή, επισήμανε.

Αναφερόμενη στους παράγοντες που σήμερα προσελκύουν και κρατούν τους ανθρώπους σε έναν οργανισμό, η κ. Νεμφάκου, υποστήριξε ότι οι οργανισμοί που ξεχωρίζουν είναι αυτοί που αξιοποιούν καλύτερα το ταλέντο που ήδη διαθέτουν και όχι εκείνοι που προσελκύουν το περισσότερο ή το «καλύτερο» ταλέντο.

Σήμερα, για να προσελκύσεις ταλέντο, πρέπει να έχεις ένα ξεκάθαρο και αυθεντικό People Value Proposition που να απαντά απλά στο «γιατί να έρθω», στο «γιατί να μείνω» και στο «γιατί να εξελιχθώ» και κυρίως αυτό που υπόσχεται ένας οργανισμός θα πρέπει ο εργαζόμενος να το βιώνει στην πράξη. Το πραγματικό πλεονέκτημα δεν είναι να προσελκύσεις ταλέντο, είναι να το κατανοήσεις, να το αναπτύξεις και να το αξιοποιήσεις καλύτερα από όλους τους άλλους, πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, η κ. Νεμφάκου εκτίμησε ότι οι άνθρωποι επιλέγουν περιβάλλοντα όπου μπορούν να εξελιχθούν, νιώθουν ότι έχουν προοπτική και βλέπουν νόημα σε αυτό που κάνουν. Σε αυτό το σημείο υπάρχει μία σημαντική παγίδα. Παραδοσιακά μετράμε την ικανοποίηση και θεωρούμε ότι αυτή οδηγεί σε διακράτηση. Στην πράξη, όμως, ειδικά σε αγορές όπως η Ελλάδα, δεν είναι πάντα έτσι. Υπάρχει συχνά απόκλιση μεταξύ του πως δηλώνουν ότι νιώθουν οι άνθρωποι και του αν τελικά μένουν ή φεύγουν. Είναι σημαντικό ποιοι μένουν και γιατί, επομένως κρίσιμος παράγοντας είναι η ηγεσία, καθώς η εμπειρία διαμορφώνεται από τον άμεσο προϊστάμενο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

tags:
Εθνική Τράπεζα
Εργαζόμενοι
Επιχειρήσεις
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider