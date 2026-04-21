Σε αποτίμηση έως και 200 δισ. δολάρια στοχεύει η Revolut

Το 2025, τα κέρδη προ φόρων της Revolut αυξήθηκαν κατά 57% στα 1,7 δισ. στερλίνες (2,3 δισ. δολάρια), μετά από άλμα σχεδόν 150% το 2024.

Σε αποτίμηση έως και 200 δισ. δολάρια σε μελλοντική εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, στοχεύει η Revolut σύμφωνα με τους Financial Times.

Η πολυτιμότερη fintech της Ευρώπης είχε δηλώσει ότι δεν θα επιδιώξει την είσοδό της στο ταμπλό πριν από το 2028 ενώ η πώληση μετοχών της τον Νοέμβριο του 2025, προσδιόρισε την κεφαλαιοποίησή της στα 75 δισ. δολάρια.

Όπως αναφέρουν οι FT, επενδυτές και στελέχη της Revolut είχαν συζητήσει μια πιθανή αποτίμηση από 150 έως 200 δισ. δολάρια σε μελλοντική IPO, ενώ ετοιμάζει νέο γύρο πώλησης μετοχών στο δεύτερο εξάμηνο του 2026, με προσδοκίες για χρηματιστηριακή αξία ύψους 100 δισ. δολαρίων.

Ο συνιδρυτής της, Νικ Στορόνσκι εκτίμησε πως το μερίδιό του θα άξιζε περίπου 80 δισ. δολάρια στην εταιρεία εάν η αποτίμηση της Revolut έφτανε τα 200 δισ. δολάρια.

