Εθνική Τράπεζα: Απέκτησε 433.074 ίδιες μετοχές έναντι 6,26 εκατ. ευρώ

Συνολικά 433.074 κοινές μετοχές της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €14,4576 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €6.261.190,29 απέκτησε η Εθνική Τράπεζα από 08/04/2026 έως και 17/04/2026.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Οι ακόλουθες συναλλαγές εκτελέστηκαν κατά την προαναφερθείσα περίοδο:

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 16.131.078 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,76% του μετοχικού κεφαλαίου της.

