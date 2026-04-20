Ειδήσεις | Ελλάδα

Έβδομη μέρα χωρίς προμήθειες η Λέσβος - Μπλόκο κτηνοτρόφων στο λιμάνι

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Έβδομη μέρα χωρίς προμήθειες η Λέσβος - Μπλόκο κτηνοτρόφων στο λιμάνι
Άδεια είναι και τα κρεοπωλεία, πολλά από τα οποία σήμερα Δευτέρα δεν άνοιξαν. Ενώ πρόβλημα υπάρχει και στα αρτοποιεία, όπου διαπιστώνεται σοβαρή έλλειψη σε μαγιά.

Έβδομη μέρα χωρίς προμήθειες καταναλωτικών προϊόντων στη Λέσβο, λόγω της διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων του νησιού που έχουν καταλάβει τη χερσαία ζώνη τόσο του εμπορικού όσο και του επιβατικού λιμανιού της Μυτιλήνης μη επιτρέποντας την αποβίβαση φορτηγών από επιβατικά και εμπορικά πλοία.

Αποτέλεσμα είναι η πλήρης κατάρρευση της εφοδιαστικής αλυσίδας με σούπερ μάρκετ, αλλά και μικρότερα καταστήματα τροφίμων να έχουν κυριολεκτικά αδειάσει.

Άδεια είναι και τα κρεοπωλεία, πολλά από τα οποία σήμερα Δευτέρα δεν άνοιξαν. Ενώ πρόβλημα υπάρχει και στα αρτοποιεία, όπου διαπιστώνεται σοβαρή έλλειψη σε μαγιά.

Σύντομα και εφόσον οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν πράγμα που δεν φαίνεται να αλλάζει, θα αρχίσουν να υπάρχουν ελλείψεις και σε τρόφιμα μακράς διαρκείας, αλλά και σε είδη υγιεινής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κοινωνικός τουρισμός: Ξεκινούν από την Τρίτη 21/4 οι αιτήσεις - Αναλυτικός οδηγός ανά ΑΦΜ

Πώς θα είναι το νέο Conrad Athens The Ilisian που ανοίγει μέσα στην εβδομάδα (pics)

Φορολογικές δηλώσεις: 1 στους 3 φορολογούμενους πέρασε την πύλη της ΑΑΔΕ

tags:
Αγροδιατροφή
Αγρότες
Μπλόκα Αγροτών
Κτηνοτροφία - Γεωργία
Τρόφιμα
Λιμάνια
