ΤΕΡΝΑ - ΔΕΗ: «Σύμβαση 400 εκατ. για τη μετατροπή της «Πτολεμαΐδα V» σε μονάδα φυσικού αερίου

Σύμβαση ανάμεσα σε ΤΕΡΝΑ και ΔΕΗ για την μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας σε συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 420-500 MW, σε δύο φάσεις. Το σχέδιο ενεργειακής μετάβασης και η εμπειρία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από την αρχική «Πτολεμαΐδα V».

Την «υπογραφή» της εξειδικευμένης (και) σε μεγάλα ενεργειακά projects ΤΕΡΝΑ, μέλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, «φέρει» το εγχείρημα της απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ, εν προκειμένω της μετατροπής της «Πτολεμαΐδα V» σε μονάδα φυσικού αερίου. Προ περίπου ενός μηνός, ειδικότερα στις 24 Μαρτίου 2026, ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπέγραψε με τη ΔΕΗ σχετική σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Μετατροπή της Υφιστάμενης Ατμοηλεκτρικής Μονάδας ΑΗΣ Πτολεμαΐδας σε Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου με Εγκατεστημένη Ισχύ περί τα 420 έως 500 MW σε δύο φάσεις». Η σύμβαση εκτιμάται στα επίπεδα των 400 με 420 εκατ. ευρώ.

Η μετατροπή της μονάδας «Πτολεμαΐδα V» της ΔΕΗ από λιγνιτική σε μονάδα φυσικού αερίου αποτελεί ένα στρατηγικό έργο για την απολιγνιτοποίηση, με στόχο τη δημιουργία μιας υπερσύγχρονης μονάδας συνδυασμένου κύκλου (CCGT) με ισχύ περίπου 420 έως 500 MW (σε τελική φάση), σύμφωνα με τον σχεδιασμό που επικαιροποιήθηκε στα τέλη του 2025. Η επένδυση στοχεύει στην ενεργειακή μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ υπέβαλε σχετικό αίτημα στη ΡΑΑΕΥ για τη μετατροπή της άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της «Πτολεμαΐδα 5» σε μονάδα φυσικού αερίου τον περασμένο Οκτώβριο (2025) «για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/556/6201/16.09.2010 Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας του σταθμού παραγωγής Πτολεμαΐδα V, ονομαστική ισχύος 660 MWel με ταυτόχρονη άδεια διανομής θερμικής ενέργειας ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση με καύσιμο λιγνίτη». Το οποίο και έγινε δεκτό.

Η τροποποίηση αφορά στη μετατροπή της μονάδας σε δύο φάσεις:

Φάση Α: Μετατροπή σε μονάδα φυσικού αερίου ανοικτού κύκλου (OCGT – Open Cycle Gas Turbine), με την εγκατάσταση αεριοστροβίλου (GT – Gas Turbine) μικτής ονομαστικής ισχύος 294,95 MWe και μικτού (gross) βαθμού απόδοσης 39,77% σε τοπικές συνθήκες αναφοράς.

Φάση B: Ολοκλήρωση της μετατροπής σε μονάδα φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου (CCGT – Combined Cycle Gas Turbine), με την εγκατάσταση λέβητα ανάκτησης θερμότητας χωρίς εστία καύσης (HRSG – Heat Recovery Steam Generator). Η μονάδα κατά τη λειτουργία σε συνδυασμένο κύκλο θα είναι μικτής ονομαστικής ισχύος MW 438,60 MWe και μικτού (gross) βαθμού απόδοσης 59,60% σε τοπικές συνθήκες αναφοράς.

Η ΤΕΡΝΑ ανέλαβε τη σχετική εργολαβία (εκκίνηση εργασιών εντός 2026) με ορίζοντα ολοκλήρωσης του project περί τα τέλη του 2027 για την α’ φάση και τα τέλη 2029 για τη β’ φάση, όπως τουλάχιστον ανέφεραν παλιότερες εκτιμήσεις και πληροφορίες. Η μονάδα συνδυασμένου κύκλου θα τροφοδοτείται με καύσιμο φυσικό αέριο, μέσω της σύνδεσής της με μετρητικό σταθμό του ΔΕΣΦΑ που θα κατασκευαστεί πλησίον της και στον οποίο θα καταλήγει ο αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είχε αναλάβει την υλοποίηση του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – Μονάδας V, μικτής ισχύος 660 MWel. Η ΤΕΡΝΑ ΑΕ ως EPC ανάδοχος του έργου είχε την ευθύνη για τον σχεδιασμό, στη μελέτη, προμήθεια, βιομηχανοποίηση, κατασκευή, δοκιμές και θέση σε λειτουργία της Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και δυνατότητα παραγωγής μικτής ηλεκτρικής ισχύος 660 MWel και παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση.

Η σύμβαση μεταξύ ΤΕΡΝΑ ΑΕ και ΔΕΗ υπογράφηκε τον Μάρτιο 2013. Η επένδυση ύψους 1,5 δισ. ευρώ, αφού ολοκληρώθηκε από την ΤΕΡΝΑ και επιβεβαιώθηκε από τη δοκιμαστική εμπορική λειτουργία η πλήρης τεχνική της επάρκεια, «πέρασε» υπό την ευθύνη της ΔΕΗ στα τέλη του 2023.