Ευάγγελος Μυτιληναίος: Αγόρασε 50.000 μετοχές της Metlen

Στην αγορά μετοχών της Metlen αξίας άνω των 1,62 εκατ. ευρώ προχώρησε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος τη Μεγάλη Παρασκευή 10 Απριλίου.

Πιο συγκεκριμένα, ο CEO της Metlen Energy & Metals απέκτησε 50.000 μετοχές με μέση τιμή κτήσης 32,5918 ευρώ ανά μετοχή με το συνολικό ύψος της συναλλαγής να κινείται στα 1,629 εκατ. ευρώ.

Οι αγορές έλαβαν χώρα στο London Stock Exchange μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας KILTEO Ltd.

