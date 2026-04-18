Μεγάλη πυρκαγιά στην Άμπελο Αχαΐας - Ήχησε το 112

Ενεργοποιήθηκε το 112 για τη φωτιά στην Ακράτα, καθώς η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε, το μεσημέρι του Σαββάτου (18/4), στην περιοχή της Αμπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας συνεχίζει να μαίνεται, θέτοντας σε κινητοποίηση τις αρμόδιες Aρχές.

Συγκεκριμένα, μέσω του Ευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με τις Αρχές να καλούν όσους βρίσκονται στον οικισμό της Άνω Ποροβίτσας να απομακρυνθούν άμεσα προς την κατεύθυνση της Ακράτας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στο σημείο επιχειρούν 58 πυροσβέστες με 16 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρου τμήματος και εθελοντές. Άμεσα κινητοποιήθηκαν η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ακράτας και Αιγίου, καθώς και η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας.