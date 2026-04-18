Ελλάδα

Σε επέμβαση για ειλεό υπεβλήθη η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη

Σε επέμβαση για ειλεό υπεβλήθη η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη
Σε επέμβαση για ειλεό υπεβλήθη η Μαρέβα Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη που εισήχθη στις 17 /4 / 2026, στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», με έντονο κοιλιακό άλγος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, η σύζυγος του Έλληνα πρωθυπουργού υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό της.

