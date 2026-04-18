WSJ: Απόβαση σε πλοία που συνδέονται με το Ιράν σχεδιάζει ο αμερικανικός στρατός

Newsroom
Δύο πλοία με ινδική σημαία που μετέφεραν αργό πετρέλαιο δέχτηκαν σήμερα επίθεση ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ο αμερικανικός στρατός ετοιμάζεται να επιβιβαστεί τις επόμενες ημέρες σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν και δεκαέξι εμπορικά πλοία που βρίσκονται σε διεθνή ύδατα, αναφέρει η Wall Street Journal σε σημερινό της δημοσίευμα επικαλούμενη Αμερικανούς αξιωματούχους.

Δύο πλοία με ινδική σημαία που μετέφεραν αργό πετρέλαιο δέχτηκαν σήμερα επίθεση ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά του Ορμούζ, επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας.

Ο πρέσβης της Τεχεράνης στο Νέο Δελχί, Μοχαμάντ Φαταλί , κλήθηκε σε συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Ινδίας Βικράμ Μίσρι, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Μίσρι μετέφερε τη βαθιά ανησυχία της Ινδίας για το περιστατικό με τα πυρά που αφορούσε δύο πλοία με ινδική σημαία στα Στενά του Ορμούζ. Ο Μίσρι προέτρεψε τον πρέσβη να μεταφέρει τις απόψεις της Ινδίας στις αρχές του Ιράν και να επαναλάβει το συντομότερο δυνατό τη διαδικασία διευκόλυνσης της διέλευσης των πλοίων με προορισμό την Ινδία από τα Στενά.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Στην 4η θέση της ΕΕ η Ελλάδα στην ανεπίσημη εργασία - Μάστιγα η υποδηλωμένη απασχόληση

Παραιτήθηκε από ΥΦΥΠΑΑΤ ο Μακάριος Λαζαρίδης - «Εν ευθέτω χρόνω ο αντικαταστάτης του»

Το «γεμάτο ταμείο» της Ελλάκτωρ, bonus μισό δισ. σε μετόχους - Εστιάζει σε ακίνητα, φιλοξενία, Μαρίνα Αλίμου

tags:
ΗΠΑ
Στρατός
Πλοία
Ιράν
