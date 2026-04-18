Στη Βαρκελώνη ο Νίκος Ανδρουλάκης

Στη Βαρκελώνη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, όπου διεξάγεται το εναρκτήριο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, μια πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Ο κ. Ανδρουλάκης μοιράστηκε και μια selfie από το συνέδριο με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, στη Βαρκελώνη αυτό το διήμερο ηγέτες, εκπρόσωποι προοδευτικών κομμάτων και κινημάτων συντονίζουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εποχής μας, όπως η κλιματική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, ο σεβασμός στο διεθνές δίκαιο κ.ά.