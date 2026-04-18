Χειροπέδες σε μεθυσμένο οδηγό που έτρεχε με πάνω από 200 χλμ/ώρα στη Λεωφόρο Κηφισού

Newsroom
Στη σύλληψη ενός 46χρονου αλλοδαπού για επικίνδυνη οδήγηση προχώρησαν μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα (18 Απριλίου 2026) αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο οδηγός εντοπίστηκε να κινείται επί της λεωφόρου Κηφισού με ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 200 χλμ/ώρα, υπερβαίνοντας το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο κατά 120 χλμ/ώρα, ενώ παράλληλα πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των λοιπών χρηστών της οδού.

Οι αστυνομικοί τον ακολούθησαν με μοτοσυκλέτα και περιπολικό, τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, και τον ακινητοποίησαν στην περιοχή του Περιστέρι. Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε με αλκοολόμετρο διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένδειξη 0,37 mg/l. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α' Τμήμα Τροχαίας Δυτικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ το όχημά του κατασχέθηκε. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Αστυνομία (ΕΛΑΣ)
Σύλληψη
