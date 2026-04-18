FT: Και ξενοδοχεία στην πλατφόρμα της Airbnb

Ανεξάρτητα ξενοδοχεία προσθέτει στην πλατφόρμα της η Airbnb, καθώς στρέφεται σε πιο παραδοσιακές μορφές διαμονής, επιδιώκοντας να αυξήσει την δύναμή της στην αγορά.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η εταιρεία που ταυτίστηκε με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ξεκίνησε πιλοτικό πρόγραμμα σε πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες, το Παρίσι και η Μαδρίτη, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέγουν boutique ξενοδοχεία παράλληλα με ιδιωτικά καταλύματα.

Η επιχείρηση με έδρα το Σαν Φρανσίσκο επιδιώκει να επεκτείνει το δίκτυό της προσφέροντας χαμηλότερες προμήθειες σε σχέση με καθιερωμένες πλατφόρμες όπως η Booking.com και η Expedia, όπως αναφέρουν οι FT.

Η προσθήκη ξενοδοχείων θα βοηθήσει την Airbnb να προσελκύσει όσους ταξιδεύουν για επαγγελματικούς λόγους, οι οποίοι τείνουν να προτιμούν τη σταθερότητα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν τέτοιου είδους καταλύματα σε σχέση με τα ιδιωτικά διαμερίσματα.

Οι δαπάνες για επαγγελματικά ταξίδια έφτασαν τo 1,6 τρισ. δολάρια το 2025, σύμφωνα με τη Global Business Travel Association.